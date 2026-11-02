杜小喬新劇大解放！化身搞笑風水師嘆：拍劇最大得著係學識「執生」

杜小喬在《你的保安李寶安》扮演「長江大師」。

近期熱播劇《你的保安 李寶安》入面，一向予人斯文印象嘅杜小喬竟然大變身，飾演風水命理師「長江大師」。劇中的她專幫保安們解決風水難題同奇難雜症，喜感十足。今次突破形象，小喬希望讓人看到她鬼馬、搞怪的另一面：「我覺得今次拍劇最大得著係學到執生嘅反應！好似劇中李寶安（李尚正飾）有時會將對白變成有旋律嘅動作，甚至唱出嚟，其他演員又會好夾咁即場響應，成場戲最後好似變咗一個有律動嘅歌舞場景咁，好好玩！」

密密拍劇及做舞台劇的小喬，最近有搬屋計劃而頻頻四出睇樓。日前她到奧運站附近新盤「逸里1號」參觀。身為「文青女神」的小喬對生活自然有一套堅持：「我會睇返自己當日嘅狀態，有時想出街行吓、飲杯咖啡、影低一啲吸引自己嘅小細節；有時就想留喺屋企，唔安排任何節目。對我嚟講，生活品味唔一定係去幾特別嘅地方，而係有冇留意自己真係鍾意啲乜。放假唔一定要過得好精彩，過得舒服都好重要，所以我好着重屋企本身嘅環境同周邊配套夠唔夠舒服。」

今次小喬參觀的地段附近有好多特色小店，加上近港鐵站，小喬大讚是「方便」及「生活感」並存：「工作時想出入有效率，放假就想落街行吓，慢慢認識附近嘅小店。我好enjoy coffee time，周圍試吓唔同嘅咖啡店。對我嚟講，交通方便嘅意義唔只係去多幾個地方，而係可以留返多啲時間畀自己。」

講到理想安樂窩條件，小喬直言不一定要好大或者好豪華：「我最重視自然光、舒服嘅空間，同埋適合自己生活習慣嘅佈局。屋企一定要有一個可以坐低飲杯嘢、睇吓書、放空嘅角落，呢個好重要；亦想留啲空間，慢慢放入自己鍾意嘅物件同回憶。我心目中嘅屋企，係一個可以令自己真正放低戒備嘅地方。」