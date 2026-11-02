九運會客室2｜胡定欣自覺不配憑《鬼同你OT》拎視后 寶珮如車禍碎骨險坐輪椅袁潔儀眼濕濕

HOY近日節目接連報捷， 由伍詠薇、李凱賢主持節目《九運會客室2》獲取佳績，網上取得極高點擊，11月2日HOY YouTube頻道原片直出最新一集，該集邀請胡定欣擔任嘉賓，談及當年榮登視后的情況。當年她與田蕊妮主演的《鬼同你OT》至今仍有不少人翻loop，定欣更憑角色跟田蕊妮一齊拎視后。她說：「2015年真係冇諗過有……因為套戲好爆，但係我拍呢套戲嘅時候， 係我人生最最冇信心嘅狀態完成。咁我嘅對手田蕊妮係一個好好嘅演員，佢做得好好。」 節目中，伍詠薇大讚胡定欣自我要求甚高，定欣表示拍攝時感到緊張，認為不會將角色演得好：「 得到咗呢個獎，我係我當然好多謝公司畀我機會，但係我唔認同我自己嘅能力同個獎係有關係。」直到2016年憑《城寨英雄》再奪視后，定欣初嚐肯定滋味：「係個角色改變我，我冇試過演一個咁樣嘅角色，呢個角色放下身段冇晒矜持。」

而袁潔儀、寶珮如緊隨其後將於11月3日亮相，內容極為催淚，寶珮如回憶撞車一刻時哭成淚人：「撞車我傷咗好多骨，面骨、牙骨、鼻骨、盆骨。其實醫生話我好彩。盆骨喺撞車一下撞咗出嚟，之後衝擊力又撞返入去，如果撞唔返呢個位，可能坐輪椅。」寶珮如表示現時面部多處有「螺絲」鞏固、牙骨碎裂等等，伍姑娘聞言爆粗「Shit」壓驚，好友袁潔儀即使時隔多年仍然眼濕濕：「出事我去醫院睇佢，見到佢個樣，我忍唔住同佢講『Baby，我有啲急尿，我去一去廁所先。』其實去廁所喊，喊完扮冇事出去安慰佢。當時佢真係好嚴重，我哋靠樣搵食，都唔知佢未來點算！我自己都好驚，佢點啊？」

伍詠薇聞言落淚，錄影廠氣氛頓時變得沉重，Brian向眾女士遞上紙巾。寶珮如自認貪靚，為矯形進行多次手術，面部手術更長達三年時間，亦需要穿上壓力衣不能動彈：「因為你冇得急，盆骨裂骨好痛㗎！佢哋嚟探我，個個幫我做按摩，我瞓喺床度係痛到……沖涼、洗頭，咩都係瞓……我覺得好廢人！」她表示當年每隔數月需進行手術，加上醫療費用高昂，要向好友借錢度日：「我成日喊打畀佢，跟住冇錢。其實袁潔儀真係好好，我都係啱啱先知，原來當年佢畀亞視炒咗，但佢都用錢支持我！」袁潔儀表示當年當時事業愛情兩失意，但靠好友堅毅性格捱過難關：「我完全以佢為鑑，我就是要靠自己起得返身！我個樣明明可以見到人嘅，佢咁堅持，我做乜唔堅持落去呀？我有手有腳，呢餐搵到我畀你，下一餐我搵得仲多呀！」

節目亦會提及袁潔儀與伍詠薇同屆參選亞姐，相隔三十多年再次聚頭。寶珮如與袁潔儀亦透露當年亞視奮鬥歲月，以及曾分別過檔TVB重新適應的經歷。