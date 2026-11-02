李金凱柳冕高歌為傷殘人士唱出自信與關懷 數十中聲歌手馬拉松獻唱為慈善出力

由柳冕擔任主席的路向四肢傷殘人士協會，日前在中環遮打道再度舉行亞洲最大型肢體傷殘人士花車巡遊 –「AMG安柏．路向花轆LOOK慈善嘉年華 2026」，整天活動創下過萬人次參與的紀錄，成為國際化旅遊盛事。活動並邀請了數以十計「中聲歌手」出席，他們有的參與歌唱表現，有的擔任活動大使，有的帶領歌迷製作花車參與巡遊，齊齊為慈善出力！柳冕先以原創勵志歌《路向》揭開序幕，至於身為全年活動大使的李金凱，則現場獻唱了黎明的《夏日傾情》，在戶外舞台上把愛的訊息傳遍四方。

柳冕還請來十多位來自幾屆《中年好聲音》的活動大使一起主持啟動禮，包括李佳、顏志恒、林彥言、丁文俊、魏嘉信、何博文、梁凱榳、李泇霖、應毅烽、鄧顥懷、曹越、陸東成、侯靜伊、雷小雷及高巴。其他參與儀式的嘉賓，還包括香港特別行政區政府文化體育及旅遊局副局長劉震、立法會議員管浩鳴法政牧師、全國政協委員及立法會議員李鎮強、全國政協委員及立法會議員吳傑莊博士，以及冠名贊助機構AMG安柏環球金融集團主席兼行政總裁楊學超、花轆LOOK慈善嘉年華籌委會主席陳家傑。

活動中，有「香港韓紅」之稱的中聲歌手林彥言唱出郭富城的《強》，激情澎湃展現熱血和生命力。至於「紅美人」李泇霖，就分別選唱了兩首跨世紀勵志歌，分別是上世紀的《漫步人生路》及本世紀的《我的驕傲》，為現場的輪椅人士打氣，希望大家自強不息，在人生路上勇往直前。



對於今年活動再創佳績，柳冕感動不已。他表示：「『花轆LOOK』讓肢體傷殘人士融入社區，以生命影響生命，鼓勵同路人活出燦爛人生。這個企劃已成功跳出慈善和社福範籌，不僅促進社會和諧與共融互助，還有助推動本地的無障礙旅遊。期待這項企劃能夠繼往開來，進一步聯動粵港澳大灣區及海外夥伴，衝出世界。我們明年再見！