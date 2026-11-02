張與辰肝功能異常嚇親媽咪 生日願望進駐紅館

張與辰憑《中年好聲音3》躍升人氣王，不僅粉絲數量急增，就連工作量亦飆升，不過忙碌背後，張與辰身體卻響起警號，繼6月突然身體不適要急送院治理後，早前經檢查後，又發現肝功能指數出現異常，有肝脂肪積聚問題，嚇壞「辰粉」之餘，更令媽媽十分擔憂。 日前他為護肝產品拍攝廣告，他透露自小受失眠困擾，嚴重影響工作狀態：「歌手休息不足會影響聲音，好多人問我參加《中年好聲音3》後，會唔會因壓力大令失眠變得嚴重？其實失眠情況冇變得嚴重，因為原本已經好嚴重，我最差試過52小時冇瞓，其實好辛苦，唔夠瞓好傷肝。」

張與辰表示「以前總覺得後生頂得住，捱夜冇乜所謂！」不過，隨着精神體能明顯變差， 眼和臉色都偏黃，有時出現「口苦苦」的狀況，令他決意去做檢查，驚見肝功能指數一度出現異常，有肝脂肪積聚問題，他說：「好多專家都講肝問題係『隱形殺手』，如果肝指數超標，一直唔理，等到肥仔肝慢慢硬化就大件事！」



經此一役，張與辰明白健康是絕不可以透支，尤其是做音樂和表演工作，狀態好與壞，觀眾其實好容易感受到。「身體未出問題前，真係會覺得自己撐得住，直至問題出現，自己先識得去關注身體健康。為咗好好護肝，我而家已十分注意飲食，盡量早休息，最重要係食埋保健品，狀態明顯改善不少。」最近與辰再做身體檢查，結果顯示全部指數變回「靚仔」。