文凱婷《璀璨之城》演技外貌被批評高EQ回應 黃奕斌將長駐《三代同糖》

文凱婷、黃奕斌在《玫瑰戰爭》分別扮演楊茜堯、馬國明的年青版，他們表示不會特別去模仿二人的小動靜，因為他們都要演另一個角色，所以都是按角色去演他們的年青版，而他們在戲中沒有感情線。文凱婷直認從小看楊茜堯的戲，視對方為偶像，更經常模仿《宮心計》內「姚金鈴」的角色。談到文凱婷第二次演主角的年輕版，她表示在角色揣摩上會有不同，因為不再是柴娃娃。

黃奕斌透露在戲中會跟羅皓誼有感情線，而對方將會扮演陳自瑤年青版，但至於會否獻出螢幕初吻，黃奕斌竟然思考片刻才答尚在。他坦言不想對手是熟悉的人，會覺得很尷尬。他透露將會在長駐《愛•唔回家之三代同糖》，並會與李茵彤有感情線，至於日後發展如何，要看觀眾及編劇怎樣看。問到是否將要獻出螢幕初吻，他說要看編劇意願。談到會否有偶包未能接受大暴走的風格，他表一示完全不會。

談到文凱婷在《璀璨之城》因其演技及外貌被網民批評，她表示沒有對此而介懷：「我冇乜點介意，真係好開心可以參與呢部劇，有一啲劇場，特別係同潘靜文鬧交嘅部份，我自問滿意嘅，唔係話自己做得好好，但係做到自己想要嘅效果。當然有彈同埋讚，個角色可以引來大家討論係意料之外嘅。我見到大家係攻擊我嘅眼距比較多，我接受嘅，我只可以話我真人比較靚啲。鏡頭冇辦法100%表達我嘅美係可惜，希望日後大家面對面嘅機會多啲，化解呢個誤會。」在旁的黃奕斌亦大鑽對方真人很省鏡。」她表示有看到網民批評「公司係咪冇人」，她替公司不值，因為是公司給予她機會。