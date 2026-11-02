陳山聰重提與何超雲舊情 回首豪門戀代價眾叛親離

陳山聰2011年與賭王三房千金何超雲相戀，旋即成為全城焦點。當年他為這段感情與前妻Ponny離婚，熱戀時更放下事業，高調陪女友周遊列國，享受人生，惟二人最終於2013年分手。分手後，陳山聰金錢、事業、形象與感情同時受挫，一切歸零的他被外界稱為「四失聰」。其後，他重返TVB，又與從事美容生意的Apple結婚並育有一子，人生漸回正軌。近日，他亮相梁靖琪主持的網上節目《SpotiTalk》，鮮有重提這段轟動一時的舊情。

朋友疏離

回望低潮，陳山聰直言當時眾叛親離，並坦言大家對他的憤怒是正常的：「經歷過咁多嘢，大家嬲我係正常。你自己做得唔好，冇辦法㗎，咪唯有做好自己。我成日都講，既然改變唔到人，唯有改變自己。人哋對你點睇，I don't care. 做返好自己就得，其他嘢唔諗。」梁靖琪在節目中亦直認：「當時我同家姐都嬲咗你。」他提到好友郭政鴻曾勸他：「唔好搞咁多嘢」，亦有前輩評價他：「唔係零分，係負分，負得好緊要」。