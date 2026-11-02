陳山聰重提與何超雲舊情 回首豪門戀代價眾叛親離

陳山聰2011年與賭王三房千金何超雲相戀，旋即成為全城焦點。當年他為這段感情與前妻Ponny離婚，熱戀時更放下事業，高調陪女友周遊列國，享受人生，惟二人最終於2013年分手。分手後，陳山聰金錢、事業、形象與感情同時受挫，一切歸零的他被外界稱為「四失聰」。其後，他重返TVB，又與從事美容生意的Apple結婚並育有一子，人生漸回正軌。近日，他亮相梁靖琪主持的網上節目《SpotiTalk》，鮮有重提這段轟動一時的舊情。
朋友疏離
回望低潮，陳山聰直言當時眾叛親離，並坦言大家對他的憤怒是正常的：「經歷過咁多嘢，大家嬲我係正常。你自己做得唔好，冇辦法㗎，咪唯有做好自己。我成日都講，既然改變唔到人，唯有改變自己。人哋對你點睇，I don't care. 做返好自己就得，其他嘢唔諗。」梁靖琪在節目中亦直認：「當時我同家姐都嬲咗你。」他提到好友郭政鴻曾勸他：「唔好搞咁多嘢」，亦有前輩評價他：「唔係零分，係負分，負得好緊要」。
最傷是失去家姐
不過，眾多失去的友情中，最叫他難受的是與伍詠薇反目；他多年視對方為「家姐」，承認曾為此哭過，多個夜晚都希望修補關係。他又記得陳敏之曾在冷巷迎面走過卻當他透明，後來對方解釋是受伍詠薇吩咐；他與伍詠薇割席五年，後來在外地重逢，他主動約食飯，雙方在東京居酒屋見面相擁，關係從此破冰。
跑步走出谷底
面對海量負評，陳山聰稱當時屋企樓下企滿狗仔隊，自己曾坐在梳化思考前路，最終明白只有兩條路：永遠退出娛樂圈，或重新站起來。他選擇後者，凌晨四點多起床避開記者去跑步，慢慢整理思緒。他形容跑步既救了自己，也給了他聆聽內心的時間，並重新出發。而重返TVB初期，他不理外界聲音，大大小小角色都接，客串、配角照做，先找回演戲感覺。
由負分到視帝
陳山聰其後憑《同盟》奪得最佳男配角，再藉《金宵大廈》系列獲觀眾肯定，最終於2022年登上視帝寶座；台上他特別感謝曾志偉、樂易玲及曾勵珍，感激他們「執我返嚟」，並銘記雪中送炭之恩。