廖啟智二仔睇《我阿爹想旅行》感觸落淚 發長文悼雙親：時間真係唔會等人

已故資深演員廖啟智（智叔）於2021年3月因胃癌離世，其遺孀陳敏兒亦於今年6月相繼離開，終年65歲。近日，二人的二仔廖文信（John）在社交網分享觀看溫情電影《我阿爹想旅行》的觀後感，並罕有地發長文坦言看完該片後感觸良多，更不禁令他流下男兒淚，「睇完《我阿爹想旅行》，甚少喊嘅我都流咗滴馬尿。」字裡行間流露出對雙親的無盡思念。
戲中細節勾回憶
廖文信在社交網上載多張充滿回憶的照片，包括父親廖啟智面向大海的背影照、一家人在星空下的合影等；他直言戲中呈現的畫面充滿視感，尤其是「度血氧部機啲聲」、「喺病房過夜」以及「揸車送返工」等細節，都令他產生強烈共鳴，彷彿再一次經歷昔日陪伴及照顧父親的時光。
帶母赴蒙一圓心願
廖文信續憶起往事，他表示：「五年前我阿爹都想旅行。讀大學嗰陣得知佢好鍾意騎馬，我中學又喺蒙古騎過馬好開心，嗰時就暗暗計劃，等我畢業出嚟做嘢，儲吓錢就請佢去蒙古騎馬。」怎料，畢業後便遇上疫情封關，其後父親又突然離世，成為他心中的一大遺憾。直至去年，母親陳敏兒表示想去旅行睇星星，為了不讓遺憾重演，他決定「說幹就幹」，帶着母親前往蒙古，他表示：「一大片銀河係眼前，都算係圓咗老母嘅心願。我都有去騎馬，算係代咗阿爹完成心願啦～」廖文信感慨表示旅行後不足一年，母親亦相繼離世，並在天國與廖啟智「團聚」了。
寄語珍惜眼前人
廖文信直言自己極少分享這類心底話，但該片確實讓他感受極深，並特別提到片中最後一幕令他不禁落淚。他在文末語重心長地寄語大家：「時間真係唔會等人，及時做應該做嘅嘢唔好拖。有啲嘢真係預計唔到，盡量唔好令自己後悔啦。」最後，他分享了2019年最後一次全家到澳洲旅行的照片作結，勾起不少珍貴回憶，令人鼻酸。