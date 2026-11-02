廖啟智二仔睇《我阿爹想旅行》感觸落淚 發長文悼雙親：時間真係唔會等人

已故資深演員廖啟智（智叔）於2021年3月因胃癌離世，其遺孀陳敏兒亦於今年6月相繼離開，終年65歲。近日，二人的二仔廖文信（John）在社交網分享觀看溫情電影《我阿爹想旅行》的觀後感，並罕有地發長文坦言看完該片後感觸良多，更不禁令他流下男兒淚，「睇完《我阿爹想旅行》，甚少喊嘅我都流咗滴馬尿。」字裡行間流露出對雙親的無盡思念。

戲中細節勾回憶

廖文信在社交網上載多張充滿回憶的照片，包括父親廖啟智面向大海的背影照、一家人在星空下的合影等；他直言戲中呈現的畫面充滿視感，尤其是「度血氧部機啲聲」、「喺病房過夜」以及「揸車送返工」等細節，都令他產生強烈共鳴，彷彿再一次經歷昔日陪伴及照顧父親的時光。