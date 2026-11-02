何超儀等足20年 挾《拾荒法師》登夏威夷影展 ⾃嘲被霸凌的火鳳凰

何超儀、監製陳⼦聰，以及Iman Taheri⽇前聯袂出席第46屆夏威夷國際電影節（HIFF46）。三⼈共同為852 Films最新作品、由彭⽒兄弟執導的《拾荒法師》（The Mage）出席北美⾸映及映後分享，當地主辦單位、影評⼈與影迷對團隊反應熱烈，何超儀直指此⾏「等了20年，終於來到夏威夷電影節」。
入選「聚焦香港」單元
《拾荒法師》獲選入「聚焦香港」（Spotlight on Hong Kong）單元，由香港駐三藩市經濟貿易辦事處（HKETO SF）⽀持。何超儀憶述，當年《維多利亞壹號》（Dream Home）曾入圍夏威夷電影節，惟當時因事未能親⾝出席；2022年她憑《怨泊》（Onpaku）再次獲選，卻臨時因丈夫陳⼦聰病危殆，最終缺席電影節。當時她在ICU外拍⽚向電影節主辦單位致歉並解釋緣由。
事隔四年，陳⼦聰已康復，二人更偕同曾參與治療、並由外科醫⽣轉型演員的Iman⼀同赴會。主辦單位與當地影迷對這段「醫⽣變演員、⽣死再相逢」的緣分感到奇妙。何超儀笑⾔：「好像⼀場被推遲的約定，現在終於兌現，⽽且多了⼀個新朋友、新明星Iman同⾏。」
預告拍反霸凌故事
映後問答環節中，外國影評⼈對影⽚題材感到新鮮。被問及再想拍攝的題材時，何超儀表示最希望拍反霸凌故事，因霸凌是⼈性扭曲的⾏為。她⾃幼⾯對各種霸凌，入⾏後亦⾒證不少類似事件，⾃嘲是「被霸凌出來的火鳳凰」，希望以電影正視此課題。
《拾荒法師》由彭順、彭發聯合執導、陳⼦聰監製，何超儀主演拾荒者兼法師藍沛清，Iman、陳家樂、張⽂傑等出演。影⽚此前已於韓國富川國際奇幻影展全球⾸映，並獲選為曼⾕國際電影節午夜單元開幕電影，其後赴⻄班牙錫切斯電影節放映。今次夏威夷之⾏，既是北美⾸映，亦象徵何超儀與團隊帶着電影周遊列國後的圓滿歸來。