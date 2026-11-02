何超儀等足20年 挾《拾荒法師》登夏威夷影展 ⾃嘲被霸凌的火鳳凰

何超儀、陳⼦聰及Iman⽇前亮相夏威夷國際電影節，出席《拾荒法師》⾸映及映後分享會。

何超儀、監製陳⼦聰，以及Iman Taheri⽇前聯袂出席第46屆夏威夷國際電影節（HIFF46）。三⼈共同為852 Films最新作品、由彭⽒兄弟執導的《拾荒法師》（The Mage）出席北美⾸映及映後分享，當地主辦單位、影評⼈與影迷對團隊反應熱烈，何超儀直指此⾏「等了20年，終於來到夏威夷電影節」。

入選「聚焦香港」單元

《拾荒法師》獲選入「聚焦香港」（Spotlight on Hong Kong）單元，由香港駐三藩市經濟貿易辦事處（HKETO SF）⽀持。何超儀憶述，當年《維多利亞壹號》（Dream Home）曾入圍夏威夷電影節，惟當時因事未能親⾝出席；2022年她憑《怨泊》（Onpaku）再次獲選，卻臨時因丈夫陳⼦聰病危殆，最終缺席電影節。當時她在ICU外拍⽚向電影節主辦單位致歉並解釋緣由。