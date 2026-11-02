蔡楓華相隔15年再戰紅館 入紙申請2027‧10檔期

蔡楓華曾於2012年踏上紅館舞台，惟近年他每次開騷的地點只限於荃灣大會堂，他早前在翁靜晶的網上節目說：「好多人唔明點解蔡楓華成日都要喺荃灣大會堂，呢個問題你要問政府！政府唔俾，文化中心唔俾，呢度又唔俾、嗰度又唔俾，迫於無奈我一定要揀嗰啲場地。」儘管如此，但蔡楓華未有放棄，今日在社交平台宣布，「衷心感謝全港和國內的歌迷及支持者的支持，亦受到萬衆之期待，今天我已入紙紅磡香港體育館， 申請2027年10月之檔期，期待順利獲得紅館批場，到時敬請大家鼎力支持！」

不過蔡楓華申請10月檔期能否獲批仍有待公布，早前尹光就表示明年是回歸30周年，加上10月又是國慶，不少場館已留檔期搞相關慶祝文娛活動，所以申請場地變得困難。

蔡楓華曾在翁靜晶的節目透露過去曾因申請紅館開騷而被襲擊，他提到1988年因為紅館演唱會開唔成，之後一直未能踏上紅館，當他再跟演唱會之父後張耀榮重新聯絡，對方在電視公開承諾會再為蔡楓華開十場、八場演唱會，結果引來一班得勢力人士。他說︰「香港有勢力人士就嚟搵我，你明白未？啲幫會人士嚟搵我，佢唔想呢件事發生，佢要保障佢轄下嘅人。」翁靜晶再問：「即係其實有一班唱歌嘅歌星，就係黑社會所控制，如果有十場八場演唱會，就寧願佢哋去好過你去，係咪咁？」蔡楓華只說：「你講到咁明顯，你驚唔驚呀？（翁：驚咩？我又唔使出去唱歌）我冇表示意見，我唔知，總之係咁。」