莫家淦黃穎君賣旗籲「傷健共融」 繼《鐵拳英雄》後再合體

啟動禮上，「香港復康力量」主席等一眾主禮嘉賓先後致辭，衷心感謝社會各界長期以來對殘疾人士就業及復康服務的鼎力相助。其中，莫家淦更親身與「香港復康力量」的中樂樂團同台演出，傾力獻唱經典粵語金曲《獅子山下》及《大丈夫》，用歌聲凝聚愛心，以鏗鏘旋律展現殘疾人士的音樂才華。

前《東張西望》主播黃穎君及藝人莫家淦以愛心大使身份出席「11.7九龍區賣旗日啟動禮」，為即將於11月7日（星期六）舉行的九龍區賣旗日揭開序幕，向社會各界傳遞傷健共融的信息。二人希望大眾在賣旗日當天能鼎力支持，共襄善舉！

原來家淦對於賣旗活動，除了是一種為慈善而身體力行的一種行為外，更有多一種見解：「我好細個已經參與賣旗活動，除咗係一件行善嘅事之外，其實亦都係一種鍛練嘅方法，因為通過賣旗活動可以練習同陌生人溝通, 更可以為自己建立自信心嘅活動！所以今次好榮幸收到協會嘅邀請，亦希望大家記得當日踴躍支持！」

至於Burmie 黃穎君，雖然已從幕前退下來，但對慈善活動則不遺餘力地站出來：「我結婚前已經開始接觸『香港復康力量』嘅活動，亦好認同佢哋對傷殘人士有關工作培訓同就業機會嘅支持。佢哋有一個好清晰嘅指引，就係每100蚊嘅捐款就會提供到殘疾人士四小時嘅工作支援，係非常明確嘅！因為我知道佢哋主要嘅經費收入來源都係通過賣旗同捐款，所以真係希望賣旗日可以得到各界支持！而我當日亦會身體力行去到九龍區各賣旗點為大家打氣，尤其係旺角區。希望我又可以盡少少綿力，令到佢哋得到鼓勵！」