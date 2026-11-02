陳星妤再三向陳若思致歉 水上激戰致對方頸部紅晒：見到佢啲傷痕其實我都肉痛

陳星妤今日（2日）出席TVB《「恒」動全城 — 全民皆「乒」》選拔賽，她於活動後受訪，談到昨晚播出的《女神配對計劃2》中，與求愛勇士Oswald在泳池的「騎膊馬」大戰，對戰陳若思（Amber）和阿朗時，出盡九牛之力將Amber撳落水，令對方頸部留下紅紅的抓痕，引起網上熱論。她表示基於遊戲精神，跟Amber沒有任何私人恩怨。

她說：「我無必要，亦無目的同機心去令對方受傷，喺水上搏擊令對方受傷，我係好抱歉，見到佢啲傷痕，其實我都肉痛。」她表示當日拍攝了24小時以上，節目組都知道大家狀態OK才繼續拍，「活動完咗之後，我都有問候吓佢狀態，肢體接觸之後見到有呢啲情況，都有問候同Sorry，其實真係唔係有心、唔係故意，我係好抱歉。」她自言是人生中首次與女生搏擊及肢體接觸，並在螢幕呈現，「我應該更加要照顧對方感受，可能真係太過投入玩遊戲，其實應該有少少保留，太投入喺唔係有心令對方整親係好抱歉。」