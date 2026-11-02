王祖藍爆女兒「戀愛腦」極速換畫 歡迎電視大戰：百花齊放有工開

王祖藍今日現身TVB錄影廠，擔任《夫妻肺片》第 2 季嘉賓，與蘇志威與劉小慧夫婦、林奕匡與李靄璣夫婦交流湊仔經。探到曾志華獲得傑出華人獎，他笑言要向著鏡頭公開多謝對方，並指兩人不時電話聯絡，稍後會相約吃飯。問到何合作大計，他認為明年是TVB六十周年，又是回歸30周年，可集中火力部署，「明年TVB六十周年，佢一話要做《掌門人》，我都會返嚟，」

預告明年返TVB 與曾志偉有新搞作 談到近日的電視大戰，他直言沒有收看兩套處境劇，但任何作品都有讚啦彈，最重要是接受意見和好好改良，「其實百花齊放咪幾好，大家有工開，依家行業困難，對整體生態係好事。依家拍電影嘅人走去演舞台劇，做電視嘅人走去開演唱會，行頭已好困難，仲有工開都值得鼓勵，良性競爭都係件好事。」

配合老婆 養兒育女 早前他曾透露大女王天韻（Gabby）戀愛腦，「佢仲未搵到真命天子，男朋友氹氹轉，剛分手轉頭又復合，我都觸摸唔到。」問到有何對策時，他一臉從容表示，「學蘇老闆（蘇志威）話齋，係無得管，同埋佢咁細個，又唔使咁認真。最緊要係肯同你講，已好開心。」他認為最重要是父母做榜樣，家庭關係良好，他自爆，「我小朋友反而嫌我哋太煩太甜蜜，我哋夫婦錫錫，我大女會反白眼。」 他表示夫妻湊女之道，主要由太太（李亞男）話事，因老婆喜歡研究育兒之道，精簡育兒秘訣，「我只需百分百配合佢。」