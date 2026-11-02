黃澤林親回戀情 稱之前唔識譚旻萱 康堤主動提分手後先跟Mandy了解

黃澤林身在韓國比賽，譚旻萱做跟得女友支持，教練更上載他們在街頭甜蜜拍拖的照片。及至晚上，黃澤林到其網台好友直播交代戀情，強調自己跟康堤分手不涉第三者，並指自己打比賽是很需要人支持，而Mandy是非常支持自己的人，確認跟Mandy的關係。

黃澤林指康堤在9月向他提出分手，他說：「我成日都唔喺香港吖嘛，都成日接觸唔到記者，所以又麻煩你俾個台我講返幾句嘢。其實我睇返，我哋分開嘅時間係九月，九月已經分開咗，其實係佢提出分手嘅嗰陣時，佢提出㗎 ！分手嘅原因係冇關第三者介入。去到10月，我同Mandy喺clean嘅情況下先認識，所以先在了解再確立關係，而喺中間我係冇同任何上一位有聯絡⋯⋯係囉，呢啲嘢我想clarify返呢啲嘢⋯⋯」

當好友指黃澤林是10月完了亞運才認識Mandy，黃澤林不停「嗯」以表認同。黃澤林續說：「係呀！呢次事件之後，我唔會再回應。我記得我上一次講過話專心打波，而我作為一個運動員，成日都出去比賽，我都需要有個人支持我，你知自己一個人出去比賽，成日自己一個⋯⋯而Mandy support我，我需要佢嘅時候，佢都喺度！嚟緊我都會繼續努力，我會繼續打多啲好波！希望大家給予尊重、空間！」

9月曾like譚旻萱貼文

黃澤林指9月已跟康堤分手，回顧返二人9月的舉動，9月3日，黃澤林拖住康堤跟他的好友食壽司，之後男方在9月10日開始不時like Mandy的post。康堤在9月13日仍有Like譚旻萱帖文，此後再沒有Like過。9月15日康堤上商台被問到「二選一」問題，當陳奕迅於英國最大場館O2開演唱會與黃澤林溫布頓網球賽撞期，她會撐哪邊，她還甜笑表示：「陳奕迅演唱會都去好多啦，所以梗係去溫布頓啦，我都冇去過溫布頓。」

半個月後，網民在10月初發現康堤、黃澤林互相取消關注IG，因而傳二人感情生變。10月14日黃澤林承認分手，24日到康堤出席活動時，她承認：「我哋分咗手，情緒都會有啲低落。」續說大家是有共識下分手，但分手原因及蘊釀了多久就表示不方便回應。