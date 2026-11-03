羅天宇孖陳懿德甜蜜放閃 親揭奪芳心冧招 連陳爸爸都佩服(有片)

羅天宇和陳𡄻德今日拍住拖開工，擔任《夫妻肺片》第 2 季嘉賓。兩人公開戀情後，外界都非常受落，德德坦言收到不少祝福，「有時上節目，寓工作於娛樂、拍拖，都幾好開心。兩人黑白色情侶裝襯到絕，幾乎全程撓住手做訪問，言談互動，「糖份」超高。羅天宇亦指既然多次被偷拍，倒不如公開。」德德搞笑地變粵曲腔，「既然紙包唔住火……(就讓它燒徥火熱？)係！」自己也忍俊不禁大笑。

性格一凹一凸 兩人自言與結婚階段距離尚遠，但可向同場嘉賓取經，了解相處之道和婚姻生活，亦是好事羅天宇認為每段關係都必須經歷磨合期，「我哋都用咗3年半時間磨合，暫時都磨合得不錯。」德德直言每對情侶都有爭拗或意見不合的時候，「我覺得拗交可增進感情，我覺得我哋愈來愈好，(望向男友)你話係唔係？」天宇立即點頭，「係呀！因為我哋性格好唔一樣，一凹一凸，佢好外向，我好內向，但我哋好肯為對方改變自己，都希望今次發生嘅事，下次唔好再發生。」

他們笑言記不起上次何時爭吵，問到是否蜜運太sweet，德德甜笑答道，「都係(大笑)，係咪有啲噁心？」若遇上爭吵，德德指通常男友會主動道歉，「我通常係調解者，分析觀眾角度，佢就會話：哎唷，BB對唔住。」天宇一臉尷尬，「呢啲嘢唔使講……」她笑指兩人有很多暱稱。

日日孭上3層樓 問羅天宇為女友做過最冧的事情，他認真思考，憶起3年前往事，「有段日子佢斷咗十字靭帶(2023年)，上唔到樓梯，因為佢住3樓，成日都孭佢上去，嗰時大腿肌肉強咗好多。」那時兩人仍於了解階段，德德坦言此舉令她芳心暗許，「嗰時仍係了解中，佢日日孭我上落樓梯，係好sweet。」此舉亦令德德的父親佩服，「爸爸見佢成日孭我上落樓梯，覺得有咩咁勁，有一日佢唔得閒，爸爸就嘗試孭我上樓梯，佢一孭我就知大鑊，因為都幾震，未上到一半，我就叫爸爸不如停一停。」羅天宇形容德德是萬千寵愛在一身，「我錫少啲都唔得，會比下去。」

雙方已見家長 這是否意味外父外母政策湊效？陳懿德率先代答，「媽咪覺得佢太縱我。」羅天宇自爆經常陪德德的父母打高爾夫球，「我同佢媽咪傾偈多講佢同媽咪。」天宇亦反投訴，「我阿媽送禮物俾佢，唔會送禮物俾我，有啲呷醋。」德德直言跟天宇的母親不時逛街和互送小禮物。雖然雙方已見家長但未有被催婚，至於兩人私下可有計劃？德德就問天宇：「你想答？定我答？」天宇示意德德回應：「我自己覺得結婚係要帶住衝動去做，唔鍾意話拍拖幾年，或者到咗就要結婚，我唔鍾意為達到要求而結婚。」