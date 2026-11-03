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娛樂
出版：2026-Nov-03 10:40
更新：2026-Nov-03 10:40

陳展鵬相隔3年回覆忠粉DM 睇到眼濕濕：默默拍劇原來有感染力

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陳展鵬昨日(2日)出席TVB《「恒」動全城 — 全民皆「乒」》宣傳活動，以「明星乒乓球隊」隊長身份，帶領星球隊員在專業教練指導下挑戰球技，回歸當年「乒乓球員」身份，勾起展鵬不少回憶，「我人生第一次去旅行就係因為贏咗個比賽，贊助我去旅行。35年前，我15、16歲贏咗學界頭3名，就可以免費去日本旅行，而家仲好記得。」

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與單文柔乒乓對戰 自願被「抽」

陳展鵬指現今在很多專業訓練學院，讓小朋友可從小受訓，而囡囡「小豬比」陳諾瑤(Quinta)亦對乒乓球有興趣，「我同太太(單文柔)都會打，反而佢嘅興趣大過小豬比，當然我都係被佢『抽』多，餵波俾佢。」他亦不抗拒夫妻檔進行友誼賽。他表示在節目中，會挑戰民間高手和專業港隊成長，雖是認真比賽，但已不太看重輸贏，「我打咗6年波，輸足4、5年，贏輸已累積好多經驗，大家知我工作經歷，高高低低，人生都無得預，所以從小接觸運動，對減壓、鬥志都會好啲。」

親揭隔兩年回覆DM原因

陳展鵬近期活躍於社交平台，早前一位忠粉，在社交平台分享展鵬的DM回覆，該名fans於3年前中學畢業時，因極喜歡，特意將陳展鵬在《城寨英雄》演的「拳佬」角色，畫在校服上留念，並拍照私訊(DM)偶像，估不到3年後獲本尊親自回覆。陳展鵬解釋不熟悉社交平台運作，近年因工作才多了接觸，不時有網民DM查詢代言產品，「唔覆又好似好無禮貌，客戶都友善提醒：『你可唔可以覆吓？』不過我呢排比較忙，就話可唔可以過埋呢個幾禮拜，佢哋叫我set自動回覆。」

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盡量回覆 拉近與fans距離

因此，幾年前的DM訊息逐漸「浮面」，陳展鵬續說，「有好多係寫一篇文，嗰時讀緊書，好唔開心，問我可唔可以祝福佢學業進步，我睇到都好感動，真係睇到眼濕濕，話好大壓力，讀書已盡力，但唔知過唔過到呢關，叫我俾啲祝福佢。」展鵬回想，「一直默默拍劇做節目，做好自己，原來係有感染力，所以睇咗呢啲訊息後，就每日都花時間，盡量去回覆30-40個，大部分就係祝福。以前拍戲冇乜感覺，依家成熟咗，睇返有一班人默默支持你，由中學、大學睇我劇集，到而家出嚟工作，真係要好好珍惜佢哋。」他笑言雖然遲了幾年，但遲到好過無到，不過意料不到是Fans會cap圖在網上開心分享，但他仍會抽空繼續回覆，但未必長篇大論，並希望透過社交平台互動，拉近與fans的距離。

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