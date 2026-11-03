倪嘉雯自爆dry足七年 事業大豐收拒參加《女神配對計劃》

倪嘉雯分享跟跳《LA SUJI》秘訣：「最重要係捉緊手勢！例如代表素肌嘅Suji，『S』字手勢必須做得明顯。其實呢隻舞背後有個非常有心思同簡單嘅概念，就係融入護膚步驟：開蓋、吱噴、塗抹到拍面，全部都係日常護膚程序。只要掌握呢個概念，動作再快都可以記住，跳起嚟特別得心應手！」她坦言有中國舞底子，要轉換成K-Pop 風格並不容易，但這次演繹獲得網民大力稱讚：「見到粉絲同網民話有進步同埋好好睇，終於對跳舞有種『解鎖』嘅感覺，個人都大咗信心！」

回顧過去一年，倪嘉雯迎來演藝事業大豐收，除了加入女團MYNT展開全新嘗試以及接拍不少廣告外，早前更赴橫店和陳豪拍攝TVB古裝短劇《金枝慾孽之宮牆折柳》，圓了拍古裝與武打戲的心願。工作量大增、收入升級，她笑言工作排得密密麻麻反而最有安全感。至於收入增加，卻未有改變倪嘉雯的「慳家」本色。私底下的她對物質追求極低，出入依然堅持搭乘港鐵或巴士，每個月實行慳妹理財法「戶口分隔」，Carmen表示：「出糧後，只會放一萬元喺平時使費嘅戶口，其餘1/4畀家用，剩餘轉落不動戶口。會控制自己最多只可以使一萬，就算今個月賺得再多，都唔會超出呢個額。」另外，Carmen自爆已有年未有拍拖，就算公司鼓勵參加拍攝《女神配對計劃》，她笑言礙於怕醜未有答允外，目前重心完全放在衝刺工作上。談到理想型男友，她笑言周杰倫那類是不錯：「我需要一個可以解答到我問題嘅人，總之有佢喺度我就會安心，我鍾意有才華、要係一種我可以仰慕、覺得佢好勁嘅感覺。」新的一年，她除了希望繼續在演藝工作上交出好成績外，也計劃分享更多實用的美容心得，發放正能量與健康活力！