三代同糖｜甄敏芳首拍劇圓夢 30歲羅毓儀童顏化身女僕冧「企鵝人」周志康

無綫處境劇《愛．回家之三代同糖》今晚（3日）一集「女僕特工隊」，劇情講述范特栖（吳兆麟飾）得知一間女僕Cafe做「光棍節大酬賓」，邀請何文謙（周志康飾）與楊光（侯雋熙飾）齊齊去「試伏」，聲稱對老婆忠貞不二的何文謙拒絕同行。正當范特栖與楊光於Cafe玩得忘形之際，卻發現何文謙跟女僕Wasabi（羅毓儀飾）有甜蜜互動。

今集焦點除了有周志康繼《中年好聲音4》後，再度戴上面具化身「企鵝人」，踩入女僕Cafe與羅毓儀（Yuki）上演「壁咚」及攬攬等甜蜜互動外；最大驚喜必定是「聲秀小花」甄敏芳（Jenny）與穎喬（Ziva）首次拍劇兼挑戰女僕造型。兩人雖然只是客串，但表現非常搶鏡，尤其一向仙氣爆燈、純過蒸餾水的Jenny，今次破格展現嗲聲嗲氣的一面，除了頻頻甜叫吳兆麟和侯雋熙做「主人」外，一句「耶！好衰㗎」更足以冧暈不少宅男。據知，為了做好這個女僕角色，Jenny事前做了大量功課，除了上網狂睇相關片段反覆練習，拍攝當日還提早四小時起床做準備，確保以最佳姿態拍攝。