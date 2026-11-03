三代同糖｜甄敏芳首拍劇圓夢 30歲羅毓儀童顏化身女僕冧「企鵝人」周志康

無綫處境劇《愛．回家之三代同糖》今晚（3日）一集「女僕特工隊」，劇情講述范特栖（吳兆麟飾）得知一間女僕Cafe做「光棍節大酬賓」，邀請何文謙（周志康飾）與楊光（侯雋熙飾）齊齊去「試伏」，聲稱對老婆忠貞不二的何文謙拒絕同行。正當范特栖與楊光於Cafe玩得忘形之際，卻發現何文謙跟女僕Wasabi（羅毓儀飾）有甜蜜互動。
今集焦點除了有周志康繼《中年好聲音4》後，再度戴上面具化身「企鵝人」，踩入女僕Cafe與羅毓儀（Yuki）上演「壁咚」及攬攬等甜蜜互動外；最大驚喜必定是「聲秀小花」甄敏芳（Jenny）與穎喬（Ziva）首次拍劇兼挑戰女僕造型。兩人雖然只是客串，但表現非常搶鏡，尤其一向仙氣爆燈、純過蒸餾水的Jenny，今次破格展現嗲聲嗲氣的一面，除了頻頻甜叫吳兆麟和侯雋熙做「主人」外，一句「耶！好衰㗎」更足以冧暈不少宅男。據知，為了做好這個女僕角色，Jenny事前做了大量功課，除了上網狂睇相關片段反覆練習，拍攝當日還提早四小時起床做準備，確保以最佳姿態拍攝。
Jenny接受官方訪問時表示：「第一次幾有挑戰性，其實之前都好多人覺得我適合做女僕，叫我試吓，但其實我本人性格係麻甩啲，唔係可愛型，所以喺劇入面要嗲聲嗲氣講『主人』對我嚟講係有少少難度。」Jenny又笑言由於全程要半蹲講對白，最終大髀痠軟收場，令她自覺太弱：「我成程都腳震震咁，好渣呀，所以之後都要勤力啲操操吓大髀。」Jenny續指小時候雖然身處澳門，但每晚和屋企人吃飯必然收睇《愛‧回家》，今次有份參與拍攝，絕對是圓了兒時夢想：「估唔到自己有一日可以有份參與拍攝。」
至於現年30歲的Yuki天生童顏，Cosplay經驗非常豐富。她曾於橫店拍攝劇集《巾幗梟雄之懸崖》時，被內地工作人員誤以為只得12歲，當正她是童工般百般照顧，非常搞笑。Yuki接受官方訪問時笑言，入行以來與女僕結下不解之緣，已數不清扮女僕的次數。Yuki大讚Jenny和Ziva雖然首次拍劇兼扮女僕，但表現非常好，埋位前三人更齊齊練習講「歡迎主人返屋企」的日語。Yuki解釋：「女僕Cafe同普通日本餐廳最唔同嘅地方，就係普通餐廳會講『いらっしゃいませ（歡迎光臨）』，但女僕Cafe要歡迎主人返屋企，所以一定會講『お帰りなさいませ（歡迎返嚟）』。因為呢句日文發音比較難，所以我哋有一齊練習。」Yuki又透露除了跟足劇本唸「日文魔法」，她亦有提供意見加入手部動作等細節：「希望令到主人同觀眾更加投入。」