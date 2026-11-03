黃澤林被爆8月秘撻譚旻萱 與新歡築愛巢同居 康堤慘被背叛主動提分手

網球一哥黃澤林(Coleman)的戀聞愈炒愈熱，昨晚(2日)才親自致電好友直播，交代與陳康堤(Constance)分手、跟譚旻萱(Mandy)撻著的時間線戀情，強調與康堤分手不涉第三者。不過，今日有報道指康堤慘被背叛，Coleman與Mandy早於8月已秘密撻著，未知黃澤林是否接受傳媒查詢，才「搶先」急致電好友的直播節目澄清。據知，Mandy將於本周六(7日)代表DJ隊出席「903 AllStar籃球賽，且看屆時會否如期現身，親身交代戀情。

康堤早察覺異樣

今日有報道指黃澤林早於8月已秘撻Mandy，在不用比賽時玩失蹤，諸多藉口推搪當時女友康堤的約會，女方察覺異樣才主動提出分手。該報道日前捕獲黃澤林與母親現身金鐘逛名店「向拼」，Coleman雖有為媽媽拿戰利品，但全程心不在焉，不時低頭狂撳電話，未知是否與新女友譚旻萱報到。據知黃澤林與Mandy戀得火熱，傳已共賦同居，男方以5萬港元為西貢2,000呎別墅愛巢支付月租。

作為父親的陳奕迅(Eason)，欣賞黃澤林球技出眾且人品端正，拉紅線促成Coleman與康堤拍拖，不料戀情僅半年告終，有感間接令愛女受情深，憤怒又內疚，私下更向朋友表明從此不再與黃澤林來往。