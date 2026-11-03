大灣區傑出女企業家獎2026頒獎禮 鄺美雲榮獲殿堂級傑出女企業家獎

由香港中小型企業聯合會與新城財經台合辦之「大灣區傑出女企業家獎2026」頒獎典禮，昨日（11月2日）假香港麗晶酒店舉行。本屆頒獎禮共有33位女企業家獲獎，榮獲「2026年度大灣區殿堂級傑出女企業家獎」的鄺美雲表示，對於獲得此項殊榮深感感恩與敬畏，她直言:「殿堂」二字並非個人光環，而是一份重大的提醒與責任，激勵她未來繼續為國家、香港、大灣區及社會貢獻心力。

「殿堂」二字並非個人光環 Cally K Jewellery Limited董事長、盈潤數字科技有限公司董事長鄺美雲作為全國人大代表，獲得「2026年度大灣區殿堂級傑出女企業家獎」，她在發表獲獎感言時表示，從最初經營珠寶品牌「Cally K Jewellery」傳遞美與歡喜，到近年跨界推動數字科技與中醫藥創新，鄺美雲分享了其跨界心路歷程。她認為，珠寶是一份對美的傳承，而科技與健康則是運用創新來守護大眾福祉。對於今日獲得的榮耀，她特別感謝身後默默耕耘的團隊，以及一路以來互相照亮、共同圓滿的合作夥伴，讚揚正是大家凝聚起「人和」的力量，才成就了今天的輝煌。

身兼第13、14屆全國人大代表的鄺美雲指，自己經常往返內地不同省市並深入灣區考察，親眼見證了這片土地澎湃的生命力。她強調，香港背靠祖國、聯通世界，大灣區更是大家攜手並進、融合發展的廣闊舞台。她始終堅信，企業家的責任不僅在於創造商機，更在於將個人事業融入國家發展大局，透過文化拉近人心、以產業注入正能量，讓年輕一代在這片熱土上看到希望與未來。鄺美雲再次誠摯感謝大會及一路支持她的朋友與夥伴，表示這份榮譽屬於大家。展望未來，她將帶著對工作的熱愛與努力，以「和合之心、以愛同行」，在大灣區高質量發展的征程上繼續貢獻巾幗力量，並祝願大家擁有一份美好心態，成就屬於自己的美好人生。