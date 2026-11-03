朱咪咪自爆幾層樓收租 新加坡打理家頭細務戒食麵包減廿磅

朱咪咪將於2027年1月8日至9日在伊利沙伯體育館開騷，收益全數撥落博愛護老安老項。自認市儈的咪咪姐表示自己從不收錢到老人院唱歌，無論新加坡或香港都會去唱，更會買一些零食送給老友記。由於咪咪姐透露自己最愛叉燒包及蝦餃，大會送上三層叉燒包給咪咪姐，咪咪姐笑言當年阿燦食包而爆紅，如自己食哂叉燒包會見紅

葉振棠黎耀祥做嘉賓 咪咪姐透露屆時將會請葉振棠、黎耀祥做嘉賓。她表示不想入場人士齋聽歌拍他們悶，所以會在演唱會上加些講笑環節，讓大家輕輕鬆鬆過兩小時。她指因為有黎耀祥參與，到時可以講到天花龍鳳，不用度稿。 她稱每次登台用的音樂都是找葉振棠幫手，透露對方的家有一個很大錄音室，所以例必會帶碗翅到他的家拜訪。至於今次演唱會有沒有任何造型突破，她斬釘截鐵說：「無！」至於歌單也未定。

香港物業全放租 今次難得返港，咪咪姐笑言經常鬼鬼祟祟回港，但逗留的時間不會長，「我依家香港冇屋住，租晒出去！（有幾多個收租單位？）我唔話俾你哋知！哈！」她稱以前賺落的錢都用來投資磚頭，「可能以前細個好唔掂，喺怡保嘅時候，我哋間房剩係得一張大床，上面再搭碌架床，11個人住一間尾房，再窮在苦嘅日子都係咁過，依家兩層半間屋都係得我同大仔兩公婆一齊住。」 唔會退休 儘管生活無憂，但她表示仍keep住工作，不想脫節，「托賴我到呢個年紀都仲有好多job！個腦唔可以停㗎！」她稱唱歌是現時的主業，拍戲如收到邀請也會接。對於星爺拍電影， 咪咪姐表示如果對方需要，絕對可以一齊拍，但沒有收到對方的邀請，笑言自己可能已過時。雖然咪咪姐有多層樓收租，笑問她會不會考慮收契仔，她表示不喜歡這種關係，不喜歡別人叫她做契媽，認為關係再好，做朋友可以，有需要便出手幫忙。

唔使湊孫自己做家務當運動 談到她清減了不少了，她表示由一百三十幾磅瘦至一百一十幾磅，自己沒有刻意去減，也不是健康出問題，可能只是比較頻撲不時四圍登台。她說：「做人使唔使咁辛苦？減肥係好辛苦嘅任務，我冇減，只不過我唔食麵包，食麵包一定要搽呢樣嗰樣，搽都係新加坡嘅綠色咖吔，食斑蘭葉嗰種香味，嗰個香好多，烘好個麵包再搽嗰隻嘢，真係攞你命！」咪咪姐透露新加坡的住宅是兩層高，有一個小小的花園，自己便打理家務，種下東西，至今沒有聘請工人，全由她一人負責當做運動。雖然與大仔同住，孫女現在八個多月大，但自己不用湊孫，都是大仔兩公婆負責湊。

乜都食唔吃麵包 問到她現在的日常飲食，她說：「我都有食飯，有飲湯，食唐人嘢多，我淨係食叉燒包，我唔鍾意搽晒牛油嗰啲麵包，你問我係咪減肥我冇減過！新加坡好多嘢食，食吓麵、粉咁，會煲吓湯同埋涼茶！喺新加坡冇開工就做吓呢啲嘢，做吓家務，煲吓湯咁！」她表示自己很健康，飯只吃半碗，肉類吃雞翼、豬肉、海鮮，不吃牛及羊。她表示經常買雞起肉去蒸，雞殼便拿去煲花旗蔘，「我成日去美加登台，買花旗蔘真係容乜易丫！」她指以前去美加會行街去outlet，但現在登完台便跟朋友去飲吓茶傾吓偈，笑謂「一件衫可以着幾年，我喺物質上追求。」