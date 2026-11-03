Serrini自認「音樂小廢物」 一氣呵成唱14首新歌逼觀眾傷心離場

Serrini上周五（30日）在旺角麥花臣場館舉行《小心女星The Bright Star Album Con》新專輯發佈會，現場座無虛席，所有門票均附贈一支由Serrini親自設計的「樹之陽氣魔杖」手燈，當Serrini一連唱出新專輯14首作品，觀眾也成為演出的一部分，舉起手燈，讓全場更投入演出中的情感跌蕩。
化身CEO拆解構思
發布會名為《小心女星The Bright Star Album Con》，「Con」既是「Concert」亦是「Conference」。Serrini以事業型女性打扮，化身鑽石娛樂CEO配合主題，更在台上率先拆解新專輯的構思歷程。
可以做個小廢物
其後，她以一連兩首新歌《預言樹》及《乖》開場，又稱很高興在音樂世界裡「可以做個小廢物」，並很享受在台上的演出。其後送上《小廢物的垃圾發言》、《成日受傷的女人》、《掌心的女孩》、《隨處惹塵埃》、《偏偏向榮而生》、《那就繼續感情用事》等。她直指：「流行曲真係好難唱，但個melody好琅琅上口，大家都可以跟住唱！」
在encore部分，Serrini說：「你哋係咪以為我會encore唱開心歌？係唔會㗎！大家繼續sad落去得唔得？」語畢即全場大聲和應「得！」，她先後獻唱情感壓抑的《8:13am》及《hey there》。