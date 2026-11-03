Serrini自認「音樂小廢物」 一氣呵成唱14首新歌逼觀眾傷心離場

Serrini上周五（30日）在旺角麥花臣場館舉行《小心女星The Bright Star Album Con》新專輯發佈會，現場座無虛席，所有門票均附贈一支由Serrini親自設計的「樹之陽氣魔杖」手燈，當Serrini一連唱出新專輯14首作品，觀眾也成為演出的一部分，舉起手燈，讓全場更投入演出中的情感跌蕩。

化身CEO拆解構思

發布會名為《小心女星The Bright Star Album Con》，「Con」既是「Concert」亦是「Conference」。Serrini以事業型女性打扮，化身鑽石娛樂CEO配合主題，更在台上率先拆解新專輯的構思歷程。