劉小慧獲Eason封女神：榮幸有個天王曾鍾意我 讚老公蘇志威高EQ

蘇志威和劉小慧結婚29年，育有兩名分別27歲(蘇君蕎)及19歲(蘇靖珺)的女兒，一家四口是圈中的模範家庭。昨日(2日)兩人擔任TVB節目《夫妻肺片》的嘉賓，分享教養子女的心得和經驗。問到兩人未來會否以夫妻檔有合作，兩人直言：「隨緣吧，到了這年紀想多做有意義的事。」

急性子與軟皮蛇 劉小慧表示，隨著女兒長大成人，家庭的重要決定都會邀請一對女兒參與討論，從子女身上學習年輕人的想法，不會強制女兒跟隨父母的意見，反之亦然，最重要是坦誠溝通。兩人有共識不會在女兒面前爭吵，「如果有做得唔好嘅地方，只會關門檢討，例如做乜咁大情緒，唔會當著子女面前指正，咁樣只會令子女更混亂。」她大讚老公向來高EQ，兩人妻甚少吵架，「我呢啲急性子嘅人，就係軟皮蛇，一隻手拍唔響，即使想撩交嗌，我老公都唔會睬我。」

絕不會呷醋 談到Eason曾在草蜢演唱會自爆，曾視劉小慧為女神，床頭貼了她出道前的大海報，蘇志威沾沾表示，「以前好多男生都話我搶走佢哋心目中嘅學生情人，每個後生嘅男仔都有心目中嘅女神，我當年都有中森明菜。」劉小慧笑言，「我好榮幸，曾經何時有位天王鍾意我。」兩人自言都是圈中人，絕不會因此而呷醋，否則能維繫感情，另一半受歡迎是極大恩賜。

適時提意見 絕不干預 問到一對女兒的感情事，兩人笑言，「無得好擔心。」蘇老闆反會自間，「我自己拍拖，想唔想父母去參與或左右你嘅姻緣。」劉小慧補充，「可能佢自己都知有啲唔妥當，因為父母話佢唔好，為咗維護男友而同你唱反調，越迫佢亦越反彈。」兩人表示，即使覺得不妥，也要找適合的時機，以溫和態度表達，「唔係完全放手，會有個方向去提醒，但接唔接納都由佢自己決定，無人清楚得過自己需要。有時父母覺得好，未必係子女想要。」他們認為最重要是讓女兒知道父母家庭是強大後盾和充電站。