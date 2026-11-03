無涯之約｜李佳芯支持電視大戰 驚演舞台劇中魔咒失聲

由李佳芯（Ali）、盧慧敏（Amy Lo）聲演的《無涯之約》，Ali要聲演少女角色，而Amy就要挑戰聲演8歲女孩。Ali原以為自己很高難度，當得知Amy的角色是8歲時，笑言「我都唔敢講自己幾多歲」。Amy稱大家要聲演的角色跟現實的年齡有差距，Ali就表示因為是動畫關係，所以有很多可能性。

問到錄音有沒有遇到困難，Ali坦言用聲不太叻，所以錄音時不停提醒自己不要用死力，亦自備喉糖。她又提到自己是第一個錄音，要靠好多想像力，又要幻想對手的聲音，直至第二次錄音聽到Amy的聲音時感覺好了很多，大讚Amy的聲音非常好好聽及沒有違和感。

由於Ali 稍後要為12月演出的舞台劇彩排，問到會否擔心在演出期間失聲，她說：「好驚！我見到妹頭（盧頌恩）有失聲問題，我自己都驚！真係魔咒，唯有做好自己！之後都要閉關彩排，希望着好身體。」

Ali坦言因為第一次演舞台劇，所以心情是「十萬個驚」，加上身邊朋友沒有在相關舞台演出，自己需要時間去摸索舞台及諗下要如何演繹。由於她在舞台劇中要飾演情婦，不少網民隨即聯想起多年前她在《巨輪II》的演出，Ali：「希望大家睇完呢個舞台劇，會覺得情婦係咁㗎？」