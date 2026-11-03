吳岱融斷腳重傷見骨反成事業轉機 筋骨柔靭度驚人即場示範「放隻腳上頭」

吳岱融獲邀到新城知訊台節目《Ben 同 Benson「chur」住傾》擔任嘉賓。

資深藝人吳岱融曾演活花無缺、高天鷲及《巨塔之後》中的文金榮等經典角色，他接受新城知訊台節目《Ben 同 Benson「chur」住傾》主持人李有毅及李國煒訪問，暢談入行40多年的起伏、與太太鍾淑慧的緣份，更自揭養生之道小秘訣，當年靠加拿大清新空氣成功戒煙，過程爆笑又真摯。 吳岱融憶述初出道在新加坡拍劇時，因跳彈床山意外導致腿部嚴重受傷見骨，被迫停工一年多。他指當時受傷未必是壞事，正因如此才返回香港，其後加入TVB，遇上《絕代雙驕》的花無缺一角而成名。他形容這角色基本上不用怎樣演，「企定、懶cool咁望住人，已經係『花無缺』」。至於演出《巨輪II》的高天鷲，當時他已離開電視台約20年，他坦言初聽角色性格時，感到如初戀般「心如鹿撞」，拍攝時忘形到「cut機」後便忘記剛說過的爆肚對白。他形容花無缺是偶像派，高天鷲則能做盡不能在現實中「搞搞震」的壞事，拍得非常過癮。

吳岱融又指自己小時候十分天真，曾用膠袋捉烏蠅便玩上一整天。他笑謂那個年代「粗生粗養」，沒有如今講究衛生。純樸得見到陌生人會臉紅，又常被父親用竹追打，原因是自己把藤條見一條丟一條，父親只好改用竹枝。

年過60的吳岱融，狀態依然保持得相當好，他大方分享多項養生心得，又即時按李有毅要求，並示範「將隻腳放上個頭」展示筋骨柔靭程度。他建議大家像他每天拉筋、經常梳頭，強調簡單習慣也能幫助保持身體狀態；又提到自己早已戒煙十多年，更笑稱當年前往溫哥華探望住在森林區的妹妹，因當地「連空氣都係甜嘅」，藉着「加拿大空氣戒煙法」成功戒煙。他亦分享拿手菜「魚露炒芥蘭」做法，認為吃得簡單、保持規律，正是他多年來依然精神飽滿、體態俐落的秘訣。

吳岱融表示，當年梁立人於酒廊發掘了他與巫啟賢，開啟了他的演藝路。回首年輕時在TVB的日子，那時劇接劇幾天在公司趕戲，他直言「返到屋企有得瞓已經係奢侈」，但因為熱愛演戲而不覺得辛苦。 談到與太太鍾淑慧的緣分，他直言是「整定嘅」，之前交往的對象均未令他有結婚念頭。他大爆太太在家裏「個嘴飛嚟飛去」，常常錫他及兒子。談及兒子，他指「佢轉數高過我嘅」，懂事卻想保持單身；他則向兒子表明想抱孫，不婚但產子也可以，並以「每人頭上一片天」回應尊重兒子的人生選擇。