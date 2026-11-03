袁澧林首開腔回應性騷擾事件 強調非為公審：背後係根深蒂固嘅制度

袁澧林(Angela)自10月中撰文親揭行內性騷擾事件後，今晚與馮德倫、胡杏兒、周秀娜等出席電影《第四幕》首映禮，首度開腔回應事件，她直言半年前的受訪被指坐枱時感憤怒，「有少少憤怒，覺得唔應該係咁。」她指一直有幫雜誌撰寫專欄，而該篇文章內容很長，內容當中涉及很多討論，「呢啲討論通往一個結語，就係呢啲所謂冒犯、玩笑，唔係單一事件，亦唔只係存在於所講偏門嘅娛樂行業，其實有廣泛代表性，討論咗好多女仔嘅心情，背後係一啲根深蒂固嘅制度，呢個先至係我嘅原意。」

她表示沒有在文章中指名道姓，沒打算公審任何人，「如果單單係公審，似乎只係某個行業有幾個害群之馬，我哋將佢剷除就OK。」她認為問題癥結關乎制度，所以在撰寫文章時很小心，以免將重點變成猜測當事人，「大家唔會搵到裏面嘅主角係邊個，大家要知道制度裏面更深層次嘅問題，先至可以一齊進步。」對於當事人紅眼公開道歉，她認為事件不只關乎一道歉，「但好多謝佢嘅反思。」雖然她沒有指名道姓，但有網友已詳列嫌疑男演員，「你哋唔會估到，因為篇文冇列所有嘅事情，好大程度上係保護咗呢啲人，因為唔想公審。」

紅眼發文致歉，自言曾在訪問中說了兩句很差的玩笑。

關注遠超想像

問到是否鍾雪瑩的IG story觸發，Angela自言一直有低調撰寫專欄，「鍾雪係其中一個好支持我表達意見嘅人，而佢當時都知係邊個，所以再有事情發生嘅時候，佢覺得我哋可以一齊發聲，咁就可以形成一種保護。」

問到會否擔心事件影響將來的工作機會，她直言跟鍾雪已考慮過不同因素和反噬，「當刻最後結論係做啱嘅事。」談到事件公開後心情，「我覺得係一件好powerful嘅事，獲得嘅關注係遠超過我嘅想像。」

鼓勵到很多人

她提到當時在倫敦一個人旅行散心，收到許多女生的DM ，「最牽動到我嘅情緒就係鼓勵咗好多人，亦都包括男仔，唔同性別或經歷嘅人都話有被鼓勵，有啲人甚至應承我話，要壯大自己嘅心臟，希望令個世界變得更加美好。」