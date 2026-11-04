見面即地獄｜李佳芯自爆演情婦 陳湛文Dee重返舊地做嘩鬼

劇毒級黑色舞台喜劇《見面即地獄》的四位演員陳湛文（Peter）、Dee@ERROR、李佳芯（Ali）及劉漪琳（Eliz），11月1日突襲海洋公園「哈囉喂」，預告劇中涉及命案、情婦、處理屍體等「地獄級」情節。舞台劇將於12月11日起至26日在香港演藝學院舉行，門票現於Cityline公開發售。適逢「哈囉喂」尾聲，11月1日四位主演於海洋公園舉行了兩場15分鐘的快閃見面會，透露劇中的地獄角色與對白、大玩地獄級互動，與現場粉絲打成一片，全場氣氛熱烈又惹笑，觀眾更不惜瞓地扮死屍贏取舞台劇門票！

第一場見面會，四人突入「哈囉喂」超人氣爆肌Oppa Show舞台，為觀眾帶來驚喜！眼見身處韓國猛男Oppa主場，Ali立即要Peter及Dee配合主題脫衣露肌，惟二人未肯就範。四人向現場觀眾介紹劇中角色「最地獄之處」。陳湛文表示自己的角色阿白是一個「時間管理達人」，在劇中要幫一個人處理一條屍體；Dee笑言角色阿明沒什麼地獄特質，「只不過是殺了人，然後叫兄弟幫手處理啫」；李佳芯介紹自己飾演記者Winnie，更直言「自己竟然是Peter、阿Dee當中，其中一位的情婦」讓人無限猜想；劉漪琳大爆自己飾演的情情，最特別就是「一切嘅地獄就係由我開始」！

當監製兼主持人陳詠燊（Sunny）問他們情境題：「如果你收到一個電話，你最好嘅朋友殺咗人，叫你去救佢甩身，你會點做？」Peter、Dee、Ali三位默契十足，不約而同都選擇割蓆，明哲保身地「報警！」唯獨劉漪琳玩味建議：「會叫佢打畀Peter⋯⋯點解就要入場先知！」

來到第二場的戶外見面會，同樣問題卻換成打電話來的是「情人」，主演們立即紛紛戀愛腦爆發，與對待朋友完全相反！Peter回答：「即刻買機票走....」原因卻是：「因為佢係情人⋯唔係正室」Ali則甜蜜喊出「我幫你買機票，我地一齊走！」Eliz和Ali選擇相似，兩位都會為了情人私奔。Dee則出其不意，前一句：「我一定會包庇我情人」話音剛落，便接上：「我哋分手啦！」大難臨頭各自飛，惹得台上台下大笑！除了地獄劇透，見面會還有觀眾互動遊戲環節。四位演員邀請觀眾上台「扮死屍」，觀眾的死狀五花八門，有中槍，有喪屍，連釘十字架也有。最引得觀眾熱烈歡呼聲的，是與Dee合作的觀眾妹妹，她在前方做後拱橋，Dee在後方配合做「扮死」表情，最終贏得最熱烈獎聲。

是次宣傳活動夜闖「哈囉喂」，除了帶來極「應節」的地獄氣氛，更有無數溫馨場面。原來Peter與Dee曾於不同時期在海洋公園工作過。Peter負責管理園中演藝表演者，Dee更擔任過舞蹈 員，曾於「哈囉喂」的鬼屋中扮演惡鬼，與同事一起想出最驚嚇的方法去嚇人，終於那一年拿了最佳鬼屋獎！這晚二人在場中遊走，重遇眾多當年曾一起合作的夥伴，很多問候與擁抱，場內嘩鬼處處，相見卻滿是窩心。