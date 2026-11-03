TVB「禮儀先生」吳敬浩一夜爆紅 拍《星廚》廣告神模仿謝霆鋒經典「灑鹽Chok甫」

TVB新人吳敬浩（Justin）上月在大型慈善晚會《善心滿載仁愛堂2026》中擔任「禮儀先生」，因俊朗外形引起網民關注，經一夜爆紅，人氣急升更獲公司重用，近日被安排與同為新人的陳芷珊（Tracy）為全新煮食選秀節目《星廚》拍攝宣傳片。
近年成功打造不少話題選秀真人騷的TVB，即將破天荒推出結合「煮食」及「選秀」元素於一身的綜藝真人騷《星廚》，尋找既有偶像特質、亦有高超廚藝的「烹飪界型男索女」。
為隆重其事，《星廚》今日（3日）開始正式展開全球招募，為配合製作組主概念， 專門負責宣傳推廣的TVB CID（Creative Imaging Department）刻意找來新生代型男美女吳敬浩及陳芷珊拍攝首發宣傳片。二人先後以型男索女Look、古裝Look及廚師Look亮相，Tracy主力彈結他送心賣萌，Justin則大晒舞功。值得留意的是，Justin還模仿謝霆鋒經典灑鹽手勢大擺Chok甫，相當有記憶點。
Justin雖然還是新人，但近日他因高企日系顏值，早前擔任「禮儀先生」旋即在香港及內地社交平台引爆洗版潮。23歲的吳敬浩畢業於聖公會基孝中學，擁有180cm高挑身形，2024年透過第33期藝員訓練班加入TVB。Justin先後參與過處境劇《愛．回家之開心速遞》、《警聲百二秒III》拍攝，熱愛健身及打籃球的他，亦曾代表TVB出戰《TVB盃籃球錦標賽》。