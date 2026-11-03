TVB「禮儀先生」吳敬浩一夜爆紅 拍《星廚》廣告神模仿謝霆鋒經典「灑鹽Chok甫」

TVB新人吳敬浩（Justin）上月在大型慈善晚會《善心滿載仁愛堂2026》中擔任「禮儀先生」，因俊朗外形引起網民關注，經一夜爆紅，人氣急升更獲公司重用，近日被安排與同為新人的陳芷珊（Tracy）為全新煮食選秀節目《星廚》拍攝宣傳片。

近年成功打造不少話題選秀真人騷的TVB，即將破天荒推出結合「煮食」及「選秀」元素於一身的綜藝真人騷《星廚》，尋找既有偶像特質、亦有高超廚藝的「烹飪界型男索女」。