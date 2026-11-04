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娛樂
出版：2026-Nov-04 08:00
更新：2026-Nov-04 08:00

第四幕｜馮德倫拒評旗下Mandy被指介入康堤黃澤林戀情 胡杏兒狠摑Stephen留手印

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馮德倫、袁澧林、胡杏兒和周秀娜現身《第四幕》首映。(娛樂組攝)

由馮德倫(Stephen)、袁澧林(Angela)、胡杏兒、周秀娜主演的電影《第四幕》，昨晚(3日)舉行首映，4位主要演員聯同監製爾冬陞、自編自導的王德健，以及參演的楊偉倫、伍詠詩、蘇振維、曾睿彤和路斯明等齊齊現身，適逢周五(6日)是胡杏兒47歲生日，劇組預備蛋糕送驚喜，老公李乘德亦有到場支持；切蛋糕被問到生日願望時，杏兒秒回：「梗係電影票房大賣！」現正在演藝學院進修碩士課程的她，將會於校園度過生日。

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幽默化解 笑謂與Eason感情差

馮德倫旗下藝人譚旻萱(Mandy)，被指介入康堤(Constance)和黃澤林(Coleman)的戀情，Stephen被問到此事時，先是反應一呆，繼而望向身旁的周秀娜，娜姐驚訝反問為甚麼，Stephen笑言要偷時間思考如何回應，他直言很難回答，亦不太了解事件的來龍去脈，「一個係我好朋友(陳奕迅)個女，一個係我公司嘅artist。我相信年青人有佢哋年青人嘅處事方法，唔使我哋去加入評論。」再被追問可會影響他與Eason的關係，他幽默回應：「感情不嬲都唔好！」接著才認真表示，兩人經常見面，感情不會受影響，「I'm sure 佢哋都係會好成熟處理呢樣嘢，邊個未後生過？」

胡杏兒感心痛

談到拍戲的難忘事，胡杏兒自言演霸氣角色，經常鬧馮德倫，豈料Stephen反問：「淨係鬧？」杏兒才猛然記起有一場狠摑男方的戲，「我好心痛呀，咁俊俏臉孔被我打，我唔忍心，打落去嗰下我係嚇親自己，因為好大聲，塊臉仲有手掌印，拍呢啲戲，永遠打人係緊張過被人打。」問到Stephen反應時，他自言呆一呆，「無諗過咁大力！我仲要講對白，好彩都用得，唔使再拍。」他補充事前有商量，希望盡量一take過，無需打完又打，「我就叫佢兜巴星埋嚟，點知佢真係兜巴星埋嚟，係好好，可惜佢個人太仁慈，打完唔記得講句對白，就問我有冇事呀？有冇事呀？好在最後呢幕都用到。」最後兩人配合不同角度，拍了兩次便完成，周秀娜笑言在休息室都聽到聲。

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改編舞台劇版 晚晚被摑

電影《第四幕》以舞台劇做故事背景，馮德倫坦言亦有興趣演舞台劇，「我個角色係需要去學點去做一個舞台劇演員，兼一個舞台劇導演，體會完理解多咗，自己係有興趣。」胡杏兒向來都覺得舞台劇好好玩，「挑戰一Take過冇NG，又好有壓力，希望有機會啦，或者呢套戲都可以改編番做舞台劇版。」馮德倫笑言，「晚晚都有得摑我，好多人會爭做佢個角色，咁多年積落咁多。」

唔敢搵碧咸拍《老馮日記》

馮德倫早前往澳門睇NBA比賽，有跟萬人迷碧咸見面拍片，問到可有機會合作拍《老馮日記》？他笑言：「Sir Beckham喎，邊會咁易搵到。《老馮日記》係需要一啲演員，願意去搞下笑，自嘲一下，我唔係好知邊啲人會肯，摸唔清就唔敢立亂去搞笑。」杏兒和娜姐聞言立時舉手表示有興趣。Stephen就趁機重提當年秀姐有份拍劇集版《老馮日記》，網友近日考古在網上分享當年的片段，娜姐自言只是演閒角，「大家都記得，我都好開心。」作為導演的Stephen踢爆，「佢想刪減自己嘅重要性。」娜姐答謂想在網上《老馮日記》加戲。

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