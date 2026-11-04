滕麗名自嘲對住老公似智障兒 驚聞《開心速遞》片酬高：個個都應該四位數

滕麗名日前為節目《夫妻肺片》第 2 季錄影，她笑言俾面阿叔(單立文)才擔任嘉賓分享夫妻相處之道。她形容與丈夫的關係，「一個智障兒同一個照顧智障兒嘅人，(誰是智障兒？)梗係我啦！」她認為每對夫妻都有各自相處模式，「其實可以令一個男人喺你面前做一個小朋友，你又可以喺老公面前做個翻生嘅細路女，都好難得。」

嗌交唔過一日 她認真表示，「夫妻相處，一隻手打唔響。有一個係軟皮蛇，件事會好啲，老實講我都有忍唔住嘅時候，但我老公好公平，佢話嗌交都係唔可以過一日，就算邊個唔啱，有咩輸贏都即日𠱁返。」兩夫妻共識，無論工作是否順利，都不會帶情緒回家。她又大讚老公是時間管理大師，即使她拍戲忙碌，都會抽到時間陪伴相處。

笑指《三代同糖》片酬唔低 對於有傳《愛．回家之開心速遞》因部分演員片酬太貴，換成拍《愛．回家之三代同糖》，滕麗名聞言驚訝，「三代同糖應該都唔平㗎，我真係冇聽過呢樣嘢！」談到豹哥(單立文)受訪時曾指一組戲是四位數，阿滕笑言，「咁四位數，個個都應該係四位數嘅。」她自言不問世事，只專心拍戲，亦未有留意近日的處境劇大戰。她表示近期主力拍內地短劇和直播帶貨，並指微短劇的拍攝非常認真，與一般電視劇無大分別。至於可會回歸《愛．回家》，滕麗名回應，「呢樣嘢你問公司嘛，問我我點知，我唔知，我真係唔知。我冇乜所謂㗎，我個人係鍾意工作，任何工作安排我都會開心，我鍾意拍嘢。」