璀璨之城｜蔣祖曼女強人形象入屋 最強知性綠葉獲封神級「劇拋臉」

話題不斷的TVB台慶劇《璀璨之城》，除了主角們的演技及反轉劇情充滿驚喜外，劇中不少「綠葉」角色亦引發了高度關注，除了鄭子誠飾演的「深藏不露」管家，還有蔣祖曼（Joman）飾演走路有風的得力女助手Florence廖嘉儀。Joman飾演的Florence聰明能幹、行事低調、功不蓋主，而在「人人變節」的「璀璨之城」中，Florence是唯一一位沒有任何私人關係，卻不問因由地留在張智霖飾演角色孝賢身邊的人，「忠誠女強人」人設相當入屋。

完美駕馭俐落恤衫

Joman演技早已毋庸置疑，故網民討論重點除了是其知性美顏值，還有每一套都Carry得極為完美的裇衫裝扮、以及與張智霖襯到絕一絕的型爆職場Walk。雖然Florence每次出場都平實又低調，對白較少兼偏資訊性，但還是成功吸引網民眼球，演員魅力非一般，網民讚她好搶戲，每次畫面有她，都不其然成為焦點、而且Joman高大有型、氣質硬朗，氣質相當獨特。

Chilam 幫忙帶入戲

近年先後憑《法言人》「鐵面法官」翁官、《新聞女王2》「職場女強人」Diana、《正義女神》「善良單純感化官」贏得廣泛關注的Joman，今次挑戰的Florence不但又是完全不同類型的角色，且有不少網民都要聚精會神才能認出本尊，足證成功擺脫個人形象、演乜似乜，獲觀眾一再肯定為「劇拋面」。其實Florence亦是《璀璨之城》謎之角色之一，不少網民好奇像她這樣好的助手，為何會甘願留在惡魔官孝賢身邊，就此蔣祖曼接受官方訪問時，親自解開觀眾謎團：「當初睇劇本時，我都會疑問Florence同孝賢到底咩關係，其實呢個唔係單向嘅關係嚟，官生對Florence係有信任嘅，Florence比其他人更加清楚官生嘅全盤計劃，所以佢哋之間係有特別嘅連結」、「我自己對角色嘅setting，就係Florence對官生一定有我覺得嘅欣賞啦，相信佢哋亦經歷咗好多嘢，所以呢個人對於Florence係非常重要。同埋我覺得官生對Florence係好好嘅，佢唔會好似對其他女人咁對佢。」至於「走路有風秘訣」，Joman笑言全靠Chilam帶入戲，並大讚Chilam「每一秒都諗緊劇本極投入專業：「Chilam佢真係無時無刻都係個戲度。因為佢行我前面、我傍住佢側邊，佢次次都好畀到個感覺我，喺呢個老闆隔籬，我一定要好有信心同好淡定，先至襯得起佢」、「Chilam好Into件事，佢每一日都好多場戲，但每次佢都冇甩碌，佢真係每一秒都諗緊個劇本。」