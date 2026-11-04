壓軸台慶劇《玫瑰戰爭》集結三大視帝 楊茜堯與陳自瑤打破《宮心計》宿怨 姚金鈴錢飛燕相隔17年再合體

由騰訊視頻及TVB聯合出品、鍾澍佳（佳導）總監製、任海曜監製、方世強總編劇的台慶劇《玫瑰戰爭》，將於11月9日起，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括楊茜堯、陳豪、林夏薇、馬國明、陳展鵬、姚子羚、傅嘉莉、陳自瑤、鄺潔楹等，雲集三大視帝、兩大視后鑽石級陣容。

作為壓軸台慶劇的《玫瑰戰爭》將於下周一在翡翠台重磅首播，TVB昨晚開始陸續發布連串劇集宣傳海報、劇照及視頻，打造「最黑暗職場—娛樂圈」宇宙。娛樂圈五光十色、靚人雲集、盛事不斷，表面看像玫瑰一樣鮮艷奪目；但玫瑰同時帶刺，《玫瑰戰爭》故事中的娛圈正是人人帶刺，為達目的即使犧牲人性、甚至人命也在所不惜。正如宣傳語句：「人心難測，繁花之下暗藏殺機，誰能在這場風暴中殺出重圍？」