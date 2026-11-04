壓軸台慶劇《玫瑰戰爭》集結三大視帝 楊茜堯與陳自瑤打破《宮心計》宿怨 姚金鈴錢飛燕相隔17年再合體

由騰訊視頻及TVB聯合出品、鍾澍佳（佳導）總監製、任海曜監製、方世強總編劇的台慶劇《玫瑰戰爭》，將於11月9日起，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括楊茜堯、陳豪、林夏薇、馬國明、陳展鵬、姚子羚、傅嘉莉、陳自瑤、鄺潔楹等，雲集三大視帝、兩大視后鑽石級陣容。
作為壓軸台慶劇的《玫瑰戰爭》將於下周一在翡翠台重磅首播，TVB昨晚開始陸續發布連串劇集宣傳海報、劇照及視頻，打造「最黑暗職場—娛樂圈」宇宙。娛樂圈五光十色、靚人雲集、盛事不斷，表面看像玫瑰一樣鮮艷奪目；但玫瑰同時帶刺，《玫瑰戰爭》故事中的娛圈正是人人帶刺，為達目的即使犧牲人性、甚至人命也在所不惜。正如宣傳語句：「人心難測，繁花之下暗藏殺機，誰能在這場風暴中殺出重圍？」
五大帝后展露「謎之微笑」
至於「繁花為障，迷宮為局，真相引人追索，慾望使人受困，眾人如何破局而出，走向最終歸途？」短短一句，已點中《玫瑰戰爭》將透過拆解謎團方式，聚焦探討人性。為配合劇中一眾主角迷失於慾望迷宮的主題，劇集宣傳海報的主題正是「花園迷宮」，「復仇大女主」楊茜堯身穿黑白晚裝，拿著玫瑰站於中心，陳豪、林夏薇、馬國明、陳展鵬、姚子羚、傅嘉莉、陳自瑤及鄺潔楹則齊齊身穿紅色為主的戰衣列陣，而列陣的八人之中，只有陳豪、陳展鵬及林夏薇手上沒有玫瑰，未知是否意有所指。除了「迷宮」主題，還有「最佳演員」主題，為配合劇中角色都是戴著假面具的雙面人，其中一款海報是五大視帝視后楊茜堯、陳豪、林夏薇、馬國明、陳展鵬身穿華麗晚裝，高舉演技獎座爭奪Best Actor及Best Actress，五人還同時展現了「謎之微笑」，完美呼應了劇集懸疑主概念。
羅子溢四字放閃甜爆全網
演技在線的楊茜堯再推新劇，自然引爆期待，搞笑的是，就連茜堯老公羅子溢也十分期待，並在劇組宣傳甫下悄悄留言：「老婆，靚靚」，極之Sweet！《玫瑰》除了鑽石級演員陣容令人期待，楊茜堯及陳自瑤繼《宮心計》姚金鈴及錢飛燕後相隔17年再合體，並由之前的「利害敵對關係」演變成「情比金堅的閨蜜」關係，亦令網民萬分期待。《玫瑰戰爭》劇情講述陳自瑤飾演的影后關子盈「自殺」，相隔7年後，由楊茜堯飾演的摯友夏無雙發現另有內情，懷疑昔日在「天誠娛樂」共事的好姊妹們皆有份施加傷害。遂以法國片廠代表身份，與陳豪飾演的「天誠娛樂」老闆陳雲生商量開拍電影《玫瑰》，盤算復仇計劃。劇集以五光十色的娛樂圈為背景，除有不少觀眾熟悉的娛樂圈大事件影子，亦會看到主演們光鮮明艷人設與內心黑暗面的強烈對比！劇情每分每秒均反轉再反轉，難怪尚未播映已被看好為陣容與話題兼備的重磅台慶劇。