璀璨之城｜張曦雯從演以來最大尺度曝光 除剩底褲被張智霖羞辱

《璀璨之城》踏入結局篇，張曦雯除衫一幕備受爭議，更一度有傳TVB會刪走張曦雯除衫的場口。不過，昨日(3日)播出的片尾預告看到半裸張曦雯站在張智霖面前，另一幕則是她隔著浴室玻璃、赤裸面對鏡頭崩潰落淚的畫面，利用淚水與水花交織出角色的委屈與痛苦。

Kelly自爆曾拒絕拍攝這場除衫戲，劇組停工期間，經袁詠儀及江美儀遊說後，決定除衫拍攝，事件引起軒然大波。其後她出席活動時解釋說︰「首先解釋當初拒拍的原因，「睇劇本係有猶豫，首先未演過呢個尺度，係性感嘅，所以say No。」她澄清沒有被臨時加性感戲，「其實劇本冇寫明着啲乜嘢，係我嘅幻想有出入，亦唔係臨場去傾，係拍之前幾日傾，當我同佢哋say No嘅時候，大家已經諗咗另外一個方案拍呢一場戲，點知過兩日真係停咗拍攝，唔係因為嗰場嘅關係，係種種因素要修改劇本，所以先暫停咗。」

Kelly強調沒有受壓，至於被袁詠儀和江美儀游說後答應照拍，她解釋之前因拍《模仿人生》與兩人成為好友，「佢地係好錫我好照顧我嘅前輩，其實由《模仿人生》開始到《璀璨之城》，無論係拍戲或我嘅心事，都成日搵佢地傾偈。」由於劇組停拍期間，修改劇本，「其實我再同佢哋傾，唔只係性唔性感，因為場戲有好多情緒，對我嘅角色好重要，其實我都有同佢地傾其他場口，只係收集意見後，自己衡量，覺得合理，加上停拍咗兩個月，大家演員溝通多咗，建立咗信任，基於種種原因，我覺得拍呢場戲係合理。」對於外界迴響甚大，張曦雯多謝大家關心。

監製陳維冠指原先這場戲是側shot拍，及後開拍前兩日決定改為一take過，希望可以突顯那場戲的張力，他曾指張曦雯對於這場戲沒有信心，說︰「嗰場戲五頁紙，好複雜，對白、行為、燈光，所有嘢，最後尾佢被Chilam羞辱完之後仲要喊，我哋排戲嘅時候都排咗兩個幾鐘，佢say no係佢對難度冇乜信心，因為真係好高難度，佢最終完成到都好開心。」