叱咤2026｜JW王灝兒「攬屋企人」登場 榮升人妻終於露面

一年一度樂壇盛事《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，將於2027年1月1日假亞洲國際博覽館 ARENA 隆重舉行。一眾歌手和DJ現身昂坪巿集出席記者會，今年頒獎典禮的主題「我攬你」，眾歌唱單位分成不同組別逐一登上紅地毯，並分成八個主題組別與樂迷見面，包括「叱咤攬生力軍」、「叱咤攬多功能」、「叱咤攬樂隊」、「叱咤攬唱作」、「叱咤攬團魂」、「叱咤攬挑戰」、「叱咤攬屋企人」及「叱咤攪情緒支援」。

JW王灝兒近年以獨立歌手發展，早前被爆秘婚的她今日亦有現身《叱咤》記者會，是上星期因病缺席《新城勁爆頒獎禮2026》記者會後，首次以人妻姿態現身公開場合。