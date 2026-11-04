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娛樂
出版：2026-Nov-04 15:19
更新：2026-Nov-04 15:19

叱咤2026｜JW王灝兒「攬屋企人」登場 榮升人妻終於露面

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JW王灝兒榮升人妻後現身《叱咤》記者會。

一年一度樂壇盛事《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，將於202711日假亞洲國際博覽館 ARENA 隆重舉行。一眾歌手和DJ現身昂坪巿集出席記者會，今年頒獎典禮的主題「我攬你」，眾歌唱單位分成不同組別逐一登上紅地毯，並分成八個主題組別與樂迷見面，包括「叱咤攬生力軍」、「叱咤攬多功能」、「叱咤攬樂隊」、「叱咤攬唱作」、「叱咤攬團魂」、「叱咤攬挑戰」、「叱咤攬屋企人」及「叱咤攪情緒支援」。

JW王灝兒近年以獨立歌手發展，早前被爆秘婚的她今日亦有現身《叱咤》記者會，是上星期因病缺席《新城勁爆頒獎禮2026》記者會後，首次以人妻姿態現身公開場合。

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JW與Live Nation老闆兼本地足球隊公民班主王至尊（Jim Wong）去年底在土耳其舉行婚禮，兩人成為人生另一半後合作推出新歌《JW2情歌》，為配合宣傳，JW日前「派帖」示意與摯愛展開人生的新一頁，也是JW與JW的首個「愛情結晶品」！今日記者會，JW王灝兒獲安排以「叱咤攬屋企人」組別登場，除了孖妹張蔓姿、張蔓莎外，JW還跟出名顧家的陳柏宇、林奕匡、江若琳、鄧小巧、情侶組合PER SE、新婚Teddy Fan及榮升人父的CY 陳宗澤齊齊現身，而當JW一出場即獲恭喜，容光煥發的JW更展現身出燦爛笑容。

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