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娛樂
出版：2026-Nov-04 16:49
更新：2026-Nov-04 16:49

肌肉魔法使｜宣布開拍真人版明年3月登銀幕 真劍佑改名發展獲封主角最佳人選

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漫畫家甲本一創作的《肌肉魔法使-MASHLE-》今日確定翻拍成真人版電影。

由漫畫家甲本一創作的《肌肉魔法使-MASHLE-》自2021年起在《週刊少年JUMP》連載後大受歡迎，已改編為兩季的電視動畫，第三季將於20271月開播。今日（4日），官方宣布《肌肉魔法使》已確定翻拍成真人版電影，並由華納兄弟製作、CREDEUS負責實際拍攝，兩大團隊聯手打造這項大型企劃，安排2027319日上映。

《肌肉魔法使》動畫化後人氣有增無減，尤其Creepy Nuts為第二季唱出的開場主題曲《Bling-Bang-Bang-Born》更於各地爆紅，而負責拍攝的製作公司CREDEUS，接連打造漫改作品凡《王者天下》、《黃金神威》，以及創下日本真人電影史上最高票房紀錄的《國寶》等高質大作，持續以日本原創真人電影挑戰國際市場。

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真人版電影《肌肉魔法使》鐵定3月登上日本大銀幕，片商目前仍大賣關子，首張宣傳照僅以主角的側面剪影呈現，令人聯想起2005年上映的《哈利波特：火盃的考驗》（Harry Potter and the Goblet of Fire）海報，疑似是向《哈利波特》致敬。由於該片由籌拍至今一直保密，讓人好奇《肌肉魔法使》真人版演員會如何選角，引起網民熱烈討論，有人認為最近宣布改名的前田真劍佑是主角馬修班地德（Mash Burnedead）的最佳人選。

現年29歲的星二代真劍佑是已故影星千葉真一兒子，上星期他突然宣布改名，棄用出道以來的藝名「新田真劍佑」，宣布今後會以原名「前田真劍佑」發展。真劍佑在聲明中表示改以前田真劍佑之名發展，希望珍惜一路走來的經歷，不忘最初的出發點，未來將繼續以自己的本名方式迎接各種挑戰，最後以新名字「前田真劍佑」署名。近年，真劍佑憑Netflix真人版《海賊王》（ONE PIECE）飾演索隆成功爆紅，靠帥氣外型與俐落身手，加上亦為角色操出爆肌身材，為真劍佑在世界各地成功圈粉。

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