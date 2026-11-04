肌肉魔法使｜宣布開拍真人版明年3月登銀幕 真劍佑改名發展獲封主角最佳人選

由漫畫家甲本一創作的《肌肉魔法使-MASHLE-》自2021年起在《週刊少年JUMP》連載後大受歡迎，已改編為兩季的電視動畫，第三季將於2027年1月開播。今日（4日），官方宣布《肌肉魔法使》已確定翻拍成真人版電影，並由華納兄弟製作、CREDEUS負責實際拍攝，兩大團隊聯手打造這項大型企劃，安排2027年3月19日上映。

《肌肉魔法使》動畫化後人氣有增無減，尤其Creepy Nuts為第二季唱出的開場主題曲《Bling-Bang-Bang-Born》更於各地爆紅，而負責拍攝的製作公司CREDEUS，接連打造漫改作品凡《王者天下》、《黃金神威》，以及創下日本真人電影史上最高票房紀錄的《國寶》等高質大作，持續以日本原創真人電影挑戰國際市場。