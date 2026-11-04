Eric Kwok打碟衝出香港 夥占士丁丁組「HOHO ONE」進軍國際EDM舞台

杜拜與 GD 同台

Eric Kwok笑說：「我好耐冇試過一個鐘唔停咁跳，跳到眼淚水都標出嚟！可能返回香港，所以我好High，自己屋企吖嘛！」占士丁丁亦表示香港演出特別有親切感：「There is more of a personal feel to it because it's our home soil.」別以為Eric本身是資深音樂製作人，轉做DJ就毫無難度。原來二人去年8月開始跟隨香港DJ Spect學打碟，一個月內密集上了十堂課，9月便獲邀飛到洛杉磯參加S20音樂節，在兩萬人面前演出！HOHO ONE演出大受歡迎，之後更獲邀擔任杜拜《Krazy Super Concert》開場嘉賓，同場還有韓國天王G-Dragon。Eric笑稱：「同GD飲咗一次酒就friend咗，感覺真係超現實！」



玩得開心之餘，Eric Kwok亦認真思考這個新的音樂目標，將廣東歌帶入國際電音市場。他說：「出面嘅EDM好多都係墨西哥、西班牙，我哋既然有呢個機會，就帶廣東歌出去！把香港流行音樂及電影配樂融入EDM，外國人聽不懂廣東話，一樣被旋律及節奏打動。」談到「HOHO ONE」這個團名的由來，Eric說：「能代表中國人，就係好運 ！所以最後決定用HOHO ONE。」而用了這個名之後，他們笑言自己一路上真的非常幸運。