譚旻萱自認感情上好進取 遇鍾意對象會主動出擊

譚旻萱(Mandy)與黃澤林拍拖，男方被雜誌爆出黃澤林與Mandy早於8月已暗交，甚至全數支付每月高達5萬港元的租金，租下西貢一幢約2,000平方呎獨立別墅，作為二人的同居住所，Mandy亦不停分享同居生活，黃澤林亦有讚好相關帖文。 日前有網民找來一年前Mandy接受《絲打圍爐》的訪問，當中談及自己的愛情觀，她在節目中被封為「甜美系麻甩女生」。她表示因為生得高大，加上率直獨立性格，予人很man的感覺，自言中學的男同學都從不當女仔看待，但她認為其麻甩性格的確與男仔相處會比較舒服。

當連詩雅問到Mandy擁有甜美外表，但麻甩的性格是否令她入行之後多了追求者，Mandy就形容自己像一個新物種，多了很多人想跟她了解，但因為自己的個性，會分得很清是可以當兄弟還是可以進一步發展的人，如果她知道對方對自己有意思，但自己只能當對方是朋友的時候，便會劃清界線，會特別表現得男性化一些。

其後連詩雅問Mandy是等人追還是主動的一個時，Mandy說︰「我主動㗎！我覺得鍾意人係一件好positive嘅事，代表你好好，我先會鍾意你，所以我想你知道。既然我鍾意得你，即係你係一個好好嘅人，無論你鍾唔鍾意到我，我淨係想你知道你係一個好好嘅人，就算無發展都ok。」至於喜歡哪一類型的男仔，她表示不喜歡自大的男生，自言骨子裡是個很需要人照顧的人，而且在一段感情上是需要被保護的一個。

當練美娟問到如果在生日會上遇到一個頗吸引的男仔會如何做，她表示會特別跟對方多些眼神接觸，並覺得這是很work，亦是她的經驗，覺得總好過跟對方開一個話題。當問到如果在咖啡店遇到一個喜歡的男生，她表示一定會在對方面前常常出現，又會做一些矯情的動作繼而令對方留意。她再被問到過去如何主動出擊，她表示會特別多些身體接觸，更分享一次經驗。

她說︰「我有次係直接翹對方隻手，大家係有啲嘢，其實呢下動作都係啦……我好少直接話『我鍾意你』，我會用好多動作去表達呢樣嘢。好似一有機會就問今晚一唔一齊食飯，會延長相處時間好耐，我係會好明顯嘅！同埋多啲肢體動作，少少近啲，整下頭髮。」她又稱自己拍拖是100%投入，之後分手也不會拖拖拉拉，「唔WORK就零悔恨，零後悔，我係可以即刻抽離，唔會唔開心好耐。」