叱咤2026｜JW親認去年結婚 與王至尊大學已認識自覺一切是緣份

JW王灝兒今日(4日)出席《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會，亦是她傳出婚訊之後公開亮相。她承認去年下嫁王至尊，但保持低調的原因是「試下新嘢」。她表示保持低調不是因為老公要求，「我哋冇咩所謂，又覺得唔需要特別講，搵個好機會講出嚟，好似依家出首歌咁幾好！」她表示沒有太多人叫她做王太，直至今日才比較多人叫王太，自覺好好聽。 她稱自己比較多圈外朋友，所以著他們保守秘密是很易的事，但圈內朋友因為會經常見到記者，相信他們會比較辛苦些，他們會經常問「要點呀？要點講呀？」並笑言去年知道她結婚的人，今年都收到她派的利是。

親朋好友見證下求婚 她透露去土耳其結婚是計劃了一段時間，至於求婚過程就充滿驚喜。她說︰「過程呀？講唔講好呢？少少啦，其實係一個surprise，喺屋企人同朋友面前，佢係偷偷地約晒佢哋一齊去SURPRISE我！我好感動！我係好鍾意有齊所有鍾意嘅人係同一個地方！」她又指王至尊當日有下跪送花，自己也有感動到哭。 大學時已認識 她表示最欣賞王至尊很勤力，「其實我哋大學都係英國讀書，大家當時已經知道大家嘅存在，佢係搞party，我已經係唱緊歌。我哋係直至近排先有交雜。(咩原因走埋一齊？)我覺得係緣份，當我單身嘅時候，仲諗仲有冇其他人，上天就俾咗呢個JW出嚟，我覺得好得意，係緣份！」她又指王至尊亦是從事音樂事業，加上英文名的簡稱也是JW，直言跟對方很有緣份。問到王至尊有幾多分，JW說︰「滿分！爆棚呀！」

婚照之後再公開 問到有沒有造人大計，她表示隨緣，問到會否過幾日會公布喜訊，她表示暫時未。她表示跟老公是互相支持，如果對方有比賽，自己會到場支持，而她開騷對方也會到場支持，「我覺得好好，會互相支持大家嘅工作。」至於結婚一周年會會否跟大家分享婚照之類，她說︰「我哋係諗住啲嘢慢慢放、慢慢出，11月6日會係新歌MV出，過一陣就會出結婚相！」談到她結婚正日是11月22日，當天會否有特別慶祝，她表示沒有，或會貼一些照片出來，也沒有打算在香港補辦喜酒。