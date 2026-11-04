叱咤2026｜MC張天賦呼籲給康堤空間 洪嘉豪競投年宵等傾點分工

洪嘉豪(4日)出席《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會。問到三人是否已經很久沒有見面，MC表示早幾日分別跟Gareth. T跟Kaho見面，並透露跟Gareth. T是同一做gym教練。MC透露教練大讚Gareth. T很有上進心，至於自己就抱住得過且過心態。Gareth. T就透露教練有讚MC開始自備飯盒。MC笑言發覺自己吃的食物跟愛犬差不多，都是白烚、無添加。Kaho表示不喜歡做gym，但愛去踢波，自言年紀愈大難keep了很多，只好控制飲食。

問到他們的年宵攤檔準備如何，他們表示之後會去開會，很多東西都不知道怎樣處理，Kaho說︰「始終係一個公眾地方，我哋要點做，加上會有人流，要好好咁傾。同埋分工、輪更、落場都要傾。」他們又指大家都在構思會賣甚麼，「都會諗一啲嘢FOR每個人，同埋由當日拍賣過程去到尾都會記錄，同剪輯成為一個少少華納綜藝。」Kaho表示截至現時為止都沒有甚麼進度，難得今次齊人會夜點開會。至於當日拍賣的感受，Kaho爆MC原本到場，但可惜對方因病缺席，而自己就一早到場，大家主要是競投最後幾個檔口。他說︰「9點鐘到，12點幾先嗌！」

同門的小師妹康堤近日的戀情備受關注，問到三人有沒有去關心她，MC說︰「唔去關心就已經係關心，我相信佢都好困擾，再問佢咪即係二次傷害，同埋本身冇傾起就無事，大家討論又會對佢係一種困擾。我覺得唔關心係最好嘅關心，同埋大家都係成年人，會自己處理自己嘅感情問題，唔需要為佢去諗。」Kaho續指對方是很聰明，一定會識處理，著大家不用擔心。問到她在後台的狀態，Kaho說︰「神彩飛揚，好靚女！」MC︰「有人講就狀態唔好，無人講就好啲，大家俾啲空間佢啦！」