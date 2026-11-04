叱咤2026｜蔡俊彥未因黃澤林拒跟圈內人拍拖 林愷鈴唔敢睇老竇咀戲

魏浚笙(Jeffrey)、林愷鈴(Ashley)及蔡俊彥(Ryan) 出席《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會。今年Ryan出道成為歌手，他表示心情有少少緊張，但會平常心去面對。他說︰「好開心未試過同一時間見到咁多明星，仲要咁近距離。」談到跟他角逐新人獎的還有陳家樂，他說︰「音樂冇一個直接對手，無話要贏邊一個，但我覺得音樂上面冇一個真正勝負，係睇大家口味。希望我可以做好自己嘅音樂！」問到他是否向新人金獎進發，他笑笑口說︰「我係運動員嚟嘅，雖然唔係一個正式比賽，永遠目標都係向金牌進發。」

由於Ryan的好友呂爵安(Edan)奪的是新人銀獎，如他獲頒金獎將會勁過Edan，他說︰「哈哈！咁我哋三個都勁過Edan！」問到Ryan會否因為黃澤林的戀事而不想同圈內人拍拖，他表示會低調處理︰「感情好講緣份，唔係100%自己揀，如果係圈內都好呀，起碼都係靚女，但我會低調處理，永遠唔知未來發生咩事。」他表示跟黃澤林認識，但不算太熟悉，就算自己跟他很熟也沒有資格評論。

睇到爸爸咀戲好害羞

問到Jeffrey有沒有信心奪歌曲獎或歌手獎，他表示沒信心，但會以平常心面對，志在參與。早前有網民批評Jeffrey有女友還要跟Ashley拍咀戲，Jeffrey指見到Serrini也有回覆， 覺得對方的回覆令他嘆為觀止。對於他在戲中也跟潘燦良拍咀戲，他笑言對方不敢在社交平台貼相，「我覺得佢有少少害羞，希望佢可以感受到我嘅雄風！」

問到他有沒有留意Ashley爸爸林煒的咀戲，他說︰「梗係前輩激啲，我哋呢啲後輩都係跟住前輩行。」他笑言日後會參考一下前輩的咀戲。Ashley坦言在網上看到爸爸的咀戲，問到有沒有驚訝昔日的尺度很大，她怕羞表示不敢看，每當飛走相關影片時，大數據仍是派給她。她說︰「我覺得嘆為觀止係嗰個年代啲演員好靚，靚得好有特色！」問到會否考慮父女檔接job，她表示當然可以。