叱咤2026｜AK肥仔因病缺席 193為Eason演唱會飛願與黃澤林割席 MIRROR睇舊相回憶滿滿

《2026年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會今日(4日)於昂坪巿出席，MIRROR和ERROR均未能全團現身，李駿傑（Jeremy）、邱士縉(Stanley)、王智德（Alton）、陳瑞輝（Frankie），郭嘉駿（193）、何啟華和吳保錡以「MIEORROR」限定組合受訪，問到隊長梁業（肥仔）缺席原因，193率先爆料，「佢今朝set咗頭但未化妝，計吓條數新歌今年冇上榜，跟住返咗屋企。最專業嗰位（拍拍阿Dee膊頭）冇出歌都出現。」阿Dee半說笑道，「佢喉嚨突然收緊唔舒服。」總結就是身體不適缺席。

MIRROR原本5位成員做代表，但AK江𤒹生帶病上陣《Spooky Halloween》和《12》簽名會後，終於病倒臨時缺席，Alton笑言，「我哋諗住人數上點都要贏ERROR，點知有人身體不適，以為打成平手，嚟到最後都係多佢哋一個，真係皆大歡喜。」談到攞獎信心，他表示多年都是抱著有獎就當Bonus、冇獎亦已盡力。由於已確認姜濤和陳卓賢（Ian）將參與澳門的除夕及元日騷，意味MIRROR未必會齊人出席頒獎禮，他直言仍未碓定，但會盡量出席。談到婚後與Alina接job出席品牌活動，並首次遇到劉嘉玲，「氣場好大，但好Nice，我淨係同佢講我係MIRROR嘅Stanley就影相。」對於夫妻檔工作，他表示歡迎。

至於ERROR對得獎信心，阿Dee笑言，「我哋好有信心，坐完之後得到一個遺憾，都習慣。」保錡進一步解釋，「企完之後就坐 而家啱啱係企（記者會），之後1月1號就坐。」談到他們的《ERROR 嚟緊就婚捌周年 起碼影張相留念大囍宴》，193透露已有初步構思，「睇過通勝，嗰日係不宜結婚，係不大吉嘅一日，而我哋想邀請人上嚟俾我哋證婚，我哋上下晝都想邀請一pair新人嚟俾ERROR證婚，我哋準備招募，呢個係真。」他們表示沒有特地dresscode，無論睡衣或壽衣也歡迎，唯一要求是真是計劃結婚的情侶，絕不接受假扮。

昨日是MIRROR八周年，問到各人感受時，Alton就投訴Frankie在IG分享了一張MIRROR初次開演唱會的照片，還以hastag寫著「點解Alton又嘁緊」，Frankie解釋︰「因為八周年，第二次演唱會都好有紀念價值，我揀咗嗰張相之後，先至望到佢喺喊，我都係睇有mark心心嘅相，覺得呢張感覺幾好。」Jeremy就感嘆時間飛逝，雖然今年沒大型慶祝活動，但11月1 日都算是大型fans meet，「我哋都準備緊現場，希望能夠俾fans多啲驚喜。」Stanley就看到有粉絲在Threads分享他們在荷李活廣場出道的照片，「嘩個樣真係搞唔掂，笑到…..嚇死我，咩髮型，我覺得自己係逆齡生長。」

193被問到其好友黃澤林的戀事，他笑言，「其實我想睇Eason，其他嘢我唔care，我第一輪都抽唔中。（你同黃澤林好friend？）如果有Eason演唱會飛，我即刻割席，我真係好想睇《我的快樂時代》同《What's going on》兩隻碟。」問到在後台可有直接問康堤，他笑言未夠膽，不過就公開「搲飛」。