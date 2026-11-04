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娛樂
出版：2026-Nov-04 22:45
更新：2026-Nov-04 22:45

璀璨之城｜張曦雯除衫大尺度七分鐘戲碼播出 Kelly戲中大罵吳卓羲江美儀X街

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張曦雯的除衫7分鐘戲，應該是計埋前面大家對質的場口。

《璀璨之城》今晚(4日)播出張曦雯(Kelly)最大尺度的一幕，不過畫面似乎經過刪減，就連預告大露背的一幕也消失得無影無踪。網民直言尺度遠不及陳瀅除衫一幕。

張智霖召來吳卓羲、高海寧跟張曦雯一齊對質，該場口以一鏡到底拍攝，連埋前一集尾段，合共近7分鐘。張智霖指吳卓羲「強姦」了大嫂高海寧，吳卓羲續提出會主動退出申請入董事局的要求。張智霖不賣帳，並謂「你搞我老婆，梗係畀你老婆我搞返。」而Kelly就由怨恨吳卓羲轉身怒啤張智霖，再慢慢除去自己的露肩連身裙。

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吳卓羲隨即拉住Kelly表示不要，Kelly轉身時露出側乳，並大喝一聲「唔好掂我呀！」繼而再轉向張智霖，繼續脫下衣服。雖然見到鏡頭是360度圍住Kelly轉，繼續是一鏡到底拍攝，但播至3分幾鐘時，畫面剪入高海寧及吳卓羲無奈的表情，背後就傳來除衫的聲音。鏡頭切回張曦雯身上，見到張智霖打量完之後便拋下一句︰「你太瘦！唔啱我！」繼而他走向高海寧身邊，問道︰「係咪我老婆正啲！」而Kelly因為受到羞辱加上得知老公跟高海寧上床後，心情非常複雜，因而大感難過。然而，所謂跟張智霖肉搏的場口只是被他打量批評太瘦，而昨晚預告見到的大露背畫面也統統不見。

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另一幕則是Kelly在浴室哭，只露出鎖骨以上位置，當她洗完澡後立即收拾行李打算離開吳卓羲，而在離開前更鬧吳卓羲及江美儀是「X街」。不過，今集Kelly佔了不少戲份，除了這場羞辱戲外，她更開車撞高海寧，及後哭著跟吳卓羲講心底話，都被網民指她演戲技巧進步了不少。

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網民指預告露的大玉背比起播的一集還要多。

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