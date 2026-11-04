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娛樂
出版：2026-Nov-04 23:30
更新：2026-Nov-04 23:30

CASH頒獎禮2026｜汪明荃預告台慶做司儀 年底與家英哥飛美國探親

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汪明荃出席頒獎禮支持鄧偉雄。(林俊源攝)

2026 CASH 周年晚宴暨第 24 屆「CASH 金帆音樂獎」頒獎典禮今晚(4)在灣仔舉行。「CASH 音樂成就大獎 2026」由資深填詞人、學者及文化藝術家鄧偉雄博士榮獲，並由許冠文博士親自頒發。鄧偉雄自70年代起活躍於詞壇，曾創作出無數膾炙人口的武俠與影視金曲，如《萬水千山總是情》、《鐵血丹心》、《楚留香》、《笑傲江湖》、《絕代雙驕》及《祇有情永在》等。

汪明荃特意到場見證鄧偉雄領獎，大讚對方是個非常有才華的人，「我拍電視劇嗰幾年，佢幫我寫咗好多首依家好出面嘅歌，有十幾首，亦都係我首本名曲。今日佢拎獎大日子，所以嚟支持佢！佢係非常有才華，係才子！」

許冠文博士及鄧偉雄博士 鄧偉雄博士及 CASH主席陳永華教授 （左至右）香港作曲家及作詞家協會（CASH）聯席總經理韋正禮、理事陳詠謙、朱國英、梅廣釗博士、陳少琪，主席陳永華教授，理事梁榮駿、何志恩、陳鳳萍，及聯席總經理陳家欣 殿堂級歌手汪明荃博士（右六）親臨支持，與「CASH 音樂成就大獎 2026」得主鄧偉雄博士（右七）及一眾演出嘉賓合照留念 鄧偉雄博士歌詞作品表演 由著名音樂監製 Johnny Yim 全新編曲，聯同實力歌手 Janees 黃洛妍及古箏演奏家陳天姿、陳天慧、陳天美及一眾樂隊演繹

談到羅家英80大壽，她表示當日擺了13圍跟家人及好朋友慶祝。問到是不是阿姐特意安排，沒料到她說︰「唔係呀，佢自己想，咁我咪幫手囉！」至於家英哥有何願望，她表示不知道，但自己就希望他身體健康、精神爽利，也有送他一套西裝。問到為何送西裝，她指家英哥常以causal打扮示人，有時出席活動需要正裝打扮，所以送他一套比較新潮的西裝。

阿姐透露年底將會跟家英哥到美國探望家人，因為已經有8年沒過去，加上難得去到當地，會逗留2個星期。談到TVB台慶舉行在即，阿姐表示當晚會做司儀。問到會否刻意減少工作，她表示沒有刻意，仍會keep住工作，如果有合適的劇本不太辛苦也會接拍。

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