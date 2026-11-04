CASH頒獎禮2026｜汪明荃預告台慶做司儀 年底與家英哥飛美國探親

2026 CASH 周年晚宴暨第 24 屆「CASH 金帆音樂獎」頒獎典禮今晚(4日)在灣仔舉行。「CASH 音樂成就大獎 2026」由資深填詞人、學者及文化藝術家鄧偉雄博士榮獲，並由許冠文博士親自頒發。鄧偉雄自70年代起活躍於詞壇，曾創作出無數膾炙人口的武俠與影視金曲，如《萬水千山總是情》、《鐵血丹心》、《楚留香》、《笑傲江湖》、《絕代雙驕》及《祇有情永在》等。

汪明荃特意到場見證鄧偉雄領獎，大讚對方是個非常有才華的人，「我拍電視劇嗰幾年，佢幫我寫咗好多首依家好出面嘅歌，有十幾首，亦都係我首本名曲。今日佢拎獎大日子，所以嚟支持佢！佢係非常有才華，係才子！」