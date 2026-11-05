AP潘宇謙回應抄歌風波 談Ian陳卓賢不和自爆被block牽連陳考威

MIRROR成員陳卓賢（Ian）與獨立唱作人潘宇謙（AP）今年初爆出反面風波，AP出席灣仔會展舉行的2026 CASH周年晚宴暨第 24 屆「CASH 金帆音樂獎」頒獎典禮接受訪問，過去一年產量較多，談到在多首自己創作的新歌中，較為喜歡與陳考威為炎明熹寫的《在搖搖板上相對的我們》以及MC張天賦的《男人怎可以》。

彼此 價值觀不一樣 至於，昔日好友Ian一手包辦曲、詞、監的單曲《那抹柔光，名為你》，數月前被網民指控與AP在同期發布的國語歌《碎鑽星球》不論旋律與編曲均極為相似，因而鬧出「雙胞胎」爭議，AP表示：「唔知點解演變到係我話有人抄我，但大家可以睇返，我自己冇delete任何嘢，Threads本身都係得幾千人follow，我都係講吓自己喺呢行10年，見到嘅一啲事情，或者唔係好鍾意嘅嘢，同埋其他人點對待幕後音樂工作人員，又或者對呢個行業嘅睇法，講我啲睇法，咁結果就啲人好似好想知我講緊邊個，但係其實我又冇講到明話要針對邊個。」問到覺得兩首歌是否相似？AP答：「你可以話似又可以話唔似，音樂係好主觀。」談到被發現同期在IG互相取消追蹤，他坦言：「其實我都唔係好知佢幾時取消追蹤我哋，其實我俾人block咗，所以就變咗我都unfollow咗。但我又覺得我係無需交代咁多嘢，同埋unfollow又唔代表你同呢個人永遠唔會係friend。」AP強調起因並非只是撞歌事件，他補充：「唔係好關呢單嘢事，我哋平時可能…總之啲私人生活亦都有啲價值觀唔一樣，唔緊要啦。」認為這件事屬於影響雙方感情的導火線。

同一老師識於微時 數月來，AP一直未有跟Ian碰面，問到見面時會否尷尬，他認為不會太尷尬，因為大家都是成年人。Ian早前激動回應事件，AP當時亦收到朋友傳來相關報道，他則指本身不覺得有幾大件事，有拗撬都只是少事，由得大家喜歡如何解讀。AP坦言跟Ian關係決裂的確有點可惜：「因為我哋已經冇聯絡，老實講都有少少（可惜），以前係成日見，係朋友。」兩人相識於微時，跟同一位唱歌老師，早在Ian參加《全民造星》前已認識。事件發生後，AP被對方fans於網上鬧爆，他明白粉絲角度要撐偶像，「又唔怪得晒啲fans，反而我覺得香港音樂多啲人留意都好，雖然係八卦嘅心態。」近年主力留在台灣發展的AP，對首次成為新聞人物，他初時也感到難受，突然惹來攻擊言論，其監製陳考威亦慘受牽連，所以令他決定專注做回作曲本份。他表示跟Ian鬧出不和風波後，未有影響跟其他MIRROR成員合作，自己只擔任作曲崗位，所以錄音時也不用在場，始終是以音樂行先，認為創作音樂是一項投資，處於現今網絡世界，沒有任何單位是大熱保證。