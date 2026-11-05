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娛樂
出版：2026-Nov-05 07:00
更新：2026-Nov-05 07:00

CASH頒獎禮2026｜許冠文現身任頒獎嘉賓 林家謙憑《秋葉緣》橫掃四項大獎

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許冠文博士及鄧偉雄博士

最高榮譽「CASH 音樂成就大獎 2026」由資深填詞人、學者及文化藝術家鄧偉雄榮獲，並由許冠文親自頒發。

香港作曲家及作詞家協會（CASH）昨晚（4日）於灣仔香港會議展覽中心舉行「2026 CASH 周年晚宴暨金帆音樂獎頒獎典禮」。現場招待逾800名本地音樂人、發行商、政商界代表、客戶和合作夥伴到場支持。今屆典禮以「新時代聲音」爲題，凝聚原創力量為核心，表彰一眾默默耕耘、以旋律與文字記錄時代脈搏的優秀音樂人。2027CASH將邁向50周年金禧里程碑，期待更多「新時代聲音」再聚首一堂。

公布十項音樂獎項

多位入圍本屆金帆音樂獎的音樂人及組合親臨支持，包括歌手Serrini、尹光、黃淑蔓、陳健安、Gordon FlandersJacky Fan范卓賢、Kudos LamJer柳應廷、RubberBandZpecialROVERDear Jane主音Tim黃天翱、雷同二友等。今年共頒發十個由業界專業評選的金帆音樂獎項，旨在表揚過去一年為本地音樂創作作出卓越貢獻的優秀音樂人，以及最高榮譽「CASH音樂成就大獎」。至於頒獎嘉賓包括香港特別行政區政府知識產權署副署長曾志深、前廣播處處長張敏儀、香港演藝人協會創會會長許冠文、香港浸會大學協理副校長（跨學科研究）潘明倫、著名填詞人鄭國江、資深音樂人葉世榮，以及資深音樂監製 Edward Chan 與舒文等。

「第 24 屆 CASH 金帆音樂獎 最佳樂隊演繹」由 RubberBand 憑〈我永遠記得〉奪得 著名音樂製作人舒文先生頒發最佳編曲、最佳旋律

鄭秀文膺「最佳女歌手演繹」

今屆流行音樂獎項競爭激烈，全能音樂唱作人林家謙憑藉其包辦曲詞編監唱的《秋葉緣》囊括「CASH 最佳歌曲大獎」、「最佳旋律」、「最佳編曲」及「最佳男歌手演繹」四項殊榮，成為本屆獲獎最多的作品。「最佳女歌手演繹」由鄭秀文憑《隕石與地球》奪得；林夕的《清白之身》獲頒「最佳歌詞」殊榮。團隊獎項方面，「最佳合唱演繹」與「最佳樂隊演繹」，分別由雷同二友的《Over Over》及 RubberBand 的《我永遠記得》獲獎。

本年度最高榮譽「CASH 音樂成就大獎 2026」由資深填詞人、學者及文化藝術家鄧偉雄榮獲，並由許冠文親自頒發。鄧偉雄自70年代起活躍於詞壇，曾創作出無數膾炙人口的武俠與影視金曲，如《萬水千山總是情》、《鐵血丹心》、《楚留香》、《笑傲江湖》、《絕代雙驕》及《祇有情永在》等，深遠啟迪幾代華語樂迷。鄧偉雄表示：「在我多年的填詞生涯中，我有幸得到很多的影響、指導，包括我的師兄、老朋友許冠文先生，以及很多其他朋友的支持。我對音樂的認識很淺薄，今天能夠得到這項殊榮，真的很多謝各界人士對我的關心。」最後，大會亦提前預告CASH五十周年誌慶活動，包括與香港中樂團合作的「共創 50」音樂會、香港文化博物館合作的「詞中意」展覽活動，以及出版五十周年紀念書籍等，讓大家共同細味 CASH 與香港音樂走過的歷程。

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