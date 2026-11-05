CASH頒獎禮2026｜柳應廷入圍演繹獎如強心針 見證Stanley讀婚誓Jer感動到喊

2026 CASH 周年晚宴暨第 24 屆「CASH 金帆音樂獎」頒獎典禮昨晚(4日)在灣仔舉行。MIRROR成員柳應廷(Jer)聯同師弟范卓賢(Jacky Fan)和樂隊ROVER齊齊出席頒獎禮，Jer憑《金剛不壞》入圍最佳男歌手演繹獎五強，雖然最終獎項由林家謙憑《秋葉緣》奪得，他不感失望，形容今次入圍如一支強心針。將於本月20日生日的Jer，談到生日願望，「最希望唱多啲歌，開多啲騷，(加入工？)咁加人工當然好！」

自認I仔 唔敢邀歌 Jer以一身黑色西裝斯文靚仔look現身，雖曾憑《砂之器》及《神奇之路》入圍最佳歌曲獎(，他興奮表示第一次出席典禮，「可以食吓嘢，同合作過嘅朋友傾吓偈。」難得與業界不同人士聚首一堂，問到可有趁機邀歌或結識仰慕的音樂時，他就笑笑口，「當然係無啦，我呢啲I仔，點敢同未合作過嘅人講嘢。」不過在大會安排的演繹歌手chit-chat環節，Jer亦有簡單自我介紹。他坦言，「《金剛不壞》唔算係大眾流行嘅曲風，但我覺得係新嘅突破，入圍CASH演繹獎，都叫做係一支強心針，去繼續做我自己想做嘅音樂。」他笑言希望明年有機會全團MIRROR出席，「有前菜、主菜，又有甜品，一班朋友又美食當前，已經好開心，仲有抽獎。」

「舞王Jer」劇透團Con展舞姿 談到MIRROR演唱會的表演項目，「舞王Jer」預告將會大展舞姿，他形容是「強勁又好型」的演出。雖然沒打算騷肌，為求以最佳身形表演，Jer亦會繼續做Gym鍛鍊體能，計劃於開show前一個月開始戒口。

MIRROR 八周年見元祖fans感受深 11月3日是MIRROR成軍八周年的日子，不少鏡粉都在社交平台分享昔日舊照，「望返以前出道嘅相，都覺得話咁快就8年。有fans畫我哋出道前喺《造星》嘅造型，望返比賽時嘅樣，好深刻。」談到周日(1日)的簽名會，最難忘是見到元祖fans，「由出道第一年已經support嘅fans，八年後都仲喺度支持我哋。」早前「風之子」Jer隨FC3球隊出戰馬來西亞，馬志威等隊員感動落流，他坦言亦好感動，「我哋好多位細細個已想做足球員，今次可出trip，感受海外足球員係點，對我呢啲另一工作嘅人嚟講，係好幸福嘅事。」他笑言希望一年一次。

Edan酒筲箕 推介頂酒 提到Stanley上月的峇里島婚禮，自《造星》認識Stanley和Alina，Jer表示，「從出道至今，都叫做見證佢哋8年，睇到佢哋講感人誓詞，有Video係拍到我感動落淚，但唔知佢哋會唔會放出街。」問到可有心郁郁想結婚，他就表示以工作為先。作為兄弟團的Jer自爆也有幫忙頂酒，但就笑指呂爵安(Edan)酒量不錯，不妨多找Edan頂酒。問到可有私藏黑圖，他直指，「Edan最多黑圖，我唔算多但都有，適當時間拎出嚟。」