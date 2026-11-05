45歲超模嫁70歲三星前總裁瑞士完婚　新娘子：終於遇見那個人

南韓45歲超模金自然(김자연，音譯)嫁給現年70歲的三星電子前總裁孫英權，兩人跨越25歲的年齡差距，在瑞士甜蜜完婚。金自然坦言，原以為會一輩子不結婚、一個人生活，但兜兜轉轉，終於遇見屬於我的那個人。
綜合報道，金自然周日(1日)於社交平台Instagram(IG)分享她與孫英權的結婚照，親自報喜：「各位，我結婚了！想向一直支持我的大家，分享這個好消息。」金自然表示：「原以為會一輩子不結婚、一個人生活，沒想到過了40歲，兜兜轉轉，終於遇見屬於我的那個人。我們原本在各自的領域走著不同的路，2年前以麻省理工學院(MIT)學長、學妹的身分初次見面。」她更進一步分享兩人的相遇過程，她表示：「因為有這2年以朋友身分相處所累積的信任，成為戀人後，我們並沒有花太久時間，就決定攜手共度往後的人生。」
柯德莉夏萍首個婚禮地點舉辦婚禮
金自然也透露婚禮的舉辦地，就是當年柯德莉夏萍(Audrey Hepburn)1954年舉行第1場婚禮的瑞士Bürgenstock Resort，在雙方家人溫暖的祝福下，許下相守一生的承諾。金自然亦鉅細無遺地向大家介紹孫英權：「我的丈夫曾任三星電子社長兼策略長(CSO)，目前擔任三星半導體諮詢委員會主席、哈曼國際(Harman)董事會主席，同時也是矽谷創投公司的創辦人。」還不忘曬甜蜜：「比起這些事業上的成就，丈夫更是一個真心珍惜我、愛我，總是體貼並尊重我的溫暖的人。而且，他覺得高個子的我非常可愛。」其實，金自然本身亦來頭不小，在2003年拿下SBS《超級名模選拔大賽》冠軍入行，她持續進修在紐約流行設計學院(FIT)主修時尚管理，之後她在MIT以「科技對時尚產業帶來的顛覆性影響」為題發表論文，取得工商管理碩士(MBA)學位。