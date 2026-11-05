45歲超模嫁70歲三星前總裁瑞士完婚　新娘子：終於遇見那個人

南韓45歲超模金自然(김자연，音譯)嫁給現年70歲的三星電子前總裁孫英權，兩人跨越25歲的年齡差距，在瑞士甜蜜完婚。金自然坦言，原以為會一輩子不結婚、一個人生活，但兜兜轉轉，終於遇見屬於我的那個人。

綜合報道，金自然周日(1日)於社交平台Instagram(IG)分享她與孫英權的結婚照，親自報喜：「各位，我結婚了！想向一直支持我的大家，分享這個好消息。」金自然表示：「原以為會一輩子不結婚、一個人生活，沒想到過了40歲，兜兜轉轉，終於遇見屬於我的那個人。我們原本在各自的領域走著不同的路，2年前以麻省理工學院(MIT)學長、學妹的身分初次見面。」她更進一步分享兩人的相遇過程，她表示：「因為有這2年以朋友身分相處所累積的信任，成為戀人後，我們並沒有花太久時間，就決定攜手共度往後的人生。」