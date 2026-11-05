馮德倫現身故宮文化博物館 首映執導手機電影級作品

現場除播出由馮德倫利用HONOR Magic9 Pro Max拍攝的作品外，更特別展出ARRI 經典電影攝影機及由香港電影金像獎最佳美術指導文念中設計的經典香港電影場景體驗區「香港電影靈魂場景美術展」。馮德倫於台上分享，電影感不只來自精緻的畫面，更是聲畫配合出來的層次感、景深及收音的空間感，身為導演的他表示：「以往要整個工作團隊合力操控不同設備，現在一部功能強大的手機即可大大提升創作自由度，並獲得接近專業電影水平的作品。」馮德倫在活動後接受訪問，問他覺得用手機拍戲與真正拍電影有何不同？他表示：「首先用手機拍唔需要咁多Crew，對於一啲想比較輕便同簡單安靜拍攝嘅人，係非常之一流。」

至於拍街景的難度是高了還是低了？他坦言：「我覺得難度低咗，因為如果大棚人喺度拍嘢，會引嚟好多途人圍觀，如果用手機拍就會安靜好多，嗱嗱聲就搞掂 。（會否嘗試全用手機去拍一部作品？）要視乎題材，當然今次拍得咁好質素，都會促進我去諗咁樣得唔得呢？會唔會有另一種感覺呢？所以都係視乎劇本，但係依家都證明咗邊個攞住部手機都可以非常有創意拍到自己想要嘅嘢，（你覺得那些題材適合用手機拍？）我覺得一啲想嗱嗱聲拍完就走嘅地方，（夜晚或恐怖事？）都唔係嘅，因為有時帶住一隊人去拍，一定需要更多人喺度攔住，想靜雞雞拍冇人知，手機當然係一流。」