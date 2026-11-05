新田真劍佑改名「前田真劍佑」發展 官宣擔正真人版《肌肉魔法使》公開造型 （有片)

由漫畫家甲本一創作的《肌肉魔法使-MASHLE-》自2021年起在《週刊少年JUMP》連載後大受歡迎，已改編為兩季的電視動畫，第三季將於2027年1月開播。昨日（4日），華納兄弟、CREDEUS宣布合力打造真人版《肌肉魔法使》，電影已完成拍攝，安排2027年3月19日於日本上映。

相隔一天，真人版《肌肉魔法使》正式揭開神秘面紗，起用鈴木亮平代表作電影《變態超人》的福田雄一負責執導，而主角馬修班地德（Mash Burnedead）一如所料由星二代真劍佑演出。導演福田雄一表示，當初取得翻拍許可後，立刻向真劍佑提出邀約，還特別詢問他拍攝《海賊王》（ONE PIECE）的檔期。前田真劍佑則為了演出這個靠肌肉打敗魔法的角色，花了整整三年鍛鍊身材。前田真劍佑坦言，馬修平時不太表露情緒，讓他一度苦惱該如何演繹，後來認為角色靠超乎常人的力量也能表現出情緒，他從接到邀約開始便持續鍛鍊，希望練出能讓原作粉絲信服的身材。回憶拍攝過程，他表示很開心能與許多同世代演員合作，拍攝現場充滿歡樂氣氛。近年真劍佑成功操出爆肌身型，憑Netflix真人版《海賊王》系列中飾演索隆成功爆紅，為他打開國際市場。