陳卓賢無懼公主抱姜濤 缺席叱咤頒獎禮：做音樂唔係為獎

陳卓賢(Ian)今日（5日）現身尖沙咀出席香水品牌活動，大批fans在商場守候，並高呼：「我好臭！」眾人要求Ian向他們「灑水」除臭，場面搞笑。Ian受訪時稱，在家中寫歌也習慣噴香水，激發創作靈感，令自己心情平靜，就像躺在草物地上望著星空創作，例如最近的新歌《在遠方的你》。 雞髀芝麻一齊瞓好安慰 Ian又表示，家中兩隻愛犬雞髀和芝麻，聞到他噴香水即意識到他準備外出工作，十分醒目，故此通常在創作時才噴。Ian分享兩隻愛犬相處點滴趣事，「尋晚我喺廳，發現唔見咗佢哋，原來喺廚房瞓覺。佢哋唔係攬埋一齊瞓，但social distance愈來愈近。以前佢哋會分開，尋晚共度一宵，所以有種安慰嘅感覺。」

慘被水豚請食檸檬 他笑言每日看著牠們互動，就忍不住拍片影相，手機全是牠們的照片，會揀選部分放上social media分享。他又表示若雞髀芝麻不介意，歡迎「一家三口」接麥同。不過，Ian也有被動物請食檸檬，他早前往日本拍MV，順留逗留旅遊，參觀動物園多次以英文叫喚水豚「capybara」都不獲理會。

談到他與姜濤和羅志祥將於除夕和元旦在澳門開騷，坦言未必能出席叱咤樂壇頒獎禮。至於會否影響得獎機會，他認為：「做音樂唔係為咗獎項，冇將注意力放太多喺獎項，有工作係深感榮幸，珍惜每次工作機會。」屆時「哥與弟」將共同過新年，問到可擔心被熱情的姜弟攬住錫，「識咗咁多年，朝夕相對無問題。」談到姜濤愛上被公主抱，Ian揚言，「我有做gym，抱起佢應該無問題，公主抱姜濤應該唔係好難。」問到可擔心腳傷舊患復發，他表示近期傷勢已好轉，「休息多咗就開始無咁痛、做緊復康訓練，已好好多。」

自認舞技不精湛 問到會否挑戰與小豬在舞台上battle，他秒回：「梗係唔會，我膝頭好返啲，唔代表舞技精湛，係兩回事。」不過，他將於MIRROR團con跳勁舞，「我都會跳好多舞，同埋我哋已開始排練。逢星期一至五，朝九晚六之類，所以都差唔多係朝夕相對。」他表示大家都已預留日子排 練，相信12子盡量出席。 昨日潘宇謙（AP）出席CASH頒獎禮時受訪，被問到與Ian不和風波，並透露沒有unfollow陳卓賢，只是被封鎖block了，Ian就表明態度：「唔回應。」