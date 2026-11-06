雷岡恩：黑暗星城｜施嘉莉祖安遜聲演歌手 導演懇求大家睇5分鐘

由Brad Bird執導、Skydance製作的動畫電影《雷岡恩：黑暗星城》(Ray Gunn)將於12月4日在Netflix上架。電影講述人類和機械人共同生活在一個都市，一名私家偵探Raymond Gunn被邀請去保護當紅歌手Venus Nova。導演日前率領聲演Venus的施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)以zoom宣傳。

以音樂細說角色多面性格

施嘉莉演出經驗老到，執導電影亦備受肯定。對於製作電影的過程，她說：「這部動畫有豐富的背景音樂，還有複雜的混音。所以在創作及監製歌曲方面，我們花上很多時間，不但有泡泡糖音樂(bubblegum music)，還有些感性的作品。我認為Venus這角色要包含多個層次感，例如她面對觀眾時，有大牌的明星架子，但私底下卻是神秘和懦弱。透過音樂就可以感受到她不同的性格。」施嘉莉憶述在倫敦影展首次看到電影登上大銀幕，內心十分激動。