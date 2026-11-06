雷岡恩：黑暗星城｜施嘉莉祖安遜聲演歌手 導演懇求大家睇5分鐘

由Brad Bird執導、Skydance製作的動畫電影《雷岡恩：黑暗星城》(Ray Gunn)將於12月4日在Netflix上架。電影講述人類和機械人共同生活在一個都市，一名私家偵探Raymond Gunn被邀請去保護當紅歌手Venus Nova。導演日前率領聲演Venus的施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)以zoom宣傳。
以音樂細說角色多面性格
施嘉莉演出經驗老到，執導電影亦備受肯定。對於製作電影的過程，她說：「這部動畫有豐富的背景音樂，還有複雜的混音。所以在創作及監製歌曲方面，我們花上很多時間，不但有泡泡糖音樂(bubblegum music)，還有些感性的作品。我認為Venus這角色要包含多個層次感，例如她面對觀眾時，有大牌的明星架子，但私底下卻是神秘和懦弱。透過音樂就可以感受到她不同的性格。」施嘉莉憶述在倫敦影展首次看到電影登上大銀幕，內心十分激動。
導演不停傳紙仔提示
《雷岡恩》由多位國際演員組成配音團，除了施嘉莉，還有森洛威爾(Sam Rockwell)、湯韋斯(Tom Waits)、Bobby Cannavale、米雪露芝姬絲(Michelle Rodriguez)和Kathryn Hunter等。施嘉莉透露與森為角色配音時，在配音室外的導演Brad非常緊張：「Brad在配音室外面不停給我紙仔(提示)和指導，可見他非常緊張。我明白這部電影有一半功勞歸於他。」
九十年代已構思故事
Brad則透露早在多年前已籌備這故事，冀望作品能改變觀眾對動畫的印象。他說：「我在九十年代已經開始構思故事，比《The Iron Giant》更早。我一直希望《雷岡恩》能成為我第一部正式執導的電影，可以跟其他電影看齊。很多人認為動畫只限於兒童和年青。《雷岡恩》的故事精彩，以娛樂性來反影人性的一面。懇求大家給5分鐘時間去觀賞，如果大家不喜歡的話，我們便算是失敗了。」